Vil ha spleiselag for å pynte «kloakkrørene» på Karl Johan

«Tiltakene, i form av tyngre blomsterkasser, benker og betongringer med jord og planter i, er ment å forebygge mot tilsiktet påkjørsel. Det vil utplasseres hindringer på Karl Johans gate samt Jernbanetorget, Lille Grensen og Arbeidergata», sto det i pressemeldingen som kom fra Oslo kommune for tre uker siden.

Samme dag ble det plassert flere store betongringer rett utenfor Grand Hotel. Hotellet er blant annet kjent for å huse nobelprisvinnere når de er i Oslo for å motta prisen. Derfor var ikke løsningen pen nok for hotelleieren.

Olav Olsen

– Da jeg så betongklossene, tenkte jeg at det er sikkert et fornuftig sikkerhetstiltak, men det estetiske valget er dårlig, sier Christian Ringnes, administrerende direktør i Eiendomsspar som eier nesten 25 prosent av eiendommene langs paradegaten.

Samme dagen fikk han hvitmalt betongklossene utenfor hotellet, men dette ble heller ikke pent nok.

– Vår konserndirektør Martin Traaseth er en stor estetiker. Han foreslo at vi skulle legge kobber rundt betongklossene. Det ser ut til å fungere bedre enn malingen, konstaterer Ringnes.

Betongelementene har engasjert flere og skapt mye debatt de siste dagene. Blant andre har professor emeritus Thomas Thiis-Evensen engasjert seg i saken.

Bare på strekningen mellom Stortinget og Slottet står det nå 137 betongklosser. 13 av disse har fått kobberbeslag.

Men det er ikke bare Eiendomsspar som har tenkt kreativt: Julemarkedet i Spikersuppa har pyntet noen av ringene med trepanel.

Olav Olsen

Ønsker ny Hovedstadsaksjon

Ringnes var i sin tid med på spleiselaget der gårdeierne rundt Karl Johan sammen med stat og kommune betalte for oppussingen av paradegaten i 2005. Spleiselaget ble kalt for Hovedstadsaksjonen.

På spørsmål fra Aftenposten svarer Ringnes at han ønsker et nytt spleiselag der gårdeierne og kommunen betaler for å pynte betongen som nå preger paradegaten.

– For fem år siden ble det satt ut utrolig stygge betongklosser utenfor Kunnskapsdepartementet i Kvadraturen. Det skulle være en midlertidig løsning, men betongklossene står der ennå. Nå er jeg redd for at disse vil stå her i årevis. Derfor ønsker jeg et spleiselag med samme fordelingsnøkkel som under Hovedstadsaksjonen. Det er veldig mange rike gårdeiere her, spesielt på den siden av Karl Johan, ler Ringnes og peker mot en av eiendommene til Olav Thon.

Olav Olsen

Han er rask med å legge til at det formelle initiativet for å få til dette, bør komme fra kommunen.

– Hvor mye har du betalt for utsmykningen hittil?

– Jeg anslår at kostnadene for maling har kommet på 200–300 kroner for hver av disse. Når det gjelder kobberbeslag, så vil det koste nesten 5000 kroner, eller 600.000 totalt for resten av gaten. Det er hovedstadens paradegate vel verd! Det er dog ikke sikkert vi trenger kobberbeslag langs hele Karl Johan. Det finnes andre løsninger. Det viktige er bare at det ikke også denne gang tar mer enn fem år å utrede det, sier Ringnes.

«Kloakkrør»

««Kloakkrør i Norges paradegate» er ett av flere uttrykk som er blitt brukt om de risikoreduserende tiltakene i sentrum den senere tid», skriver Oslo Handelsstands Forening (OHF) i sitt nyhetsbrev.

Foreningen vil gjerne være med på spleiselaget.

– Ja visst, vi er med på det, kommer det spontant fra Jon Anders Henriksen, fungerende administrerende direktør i OHF.

– Jeg synes at Christian Ringnes har et ganske godt poeng her. Selv om det i utgangspunktet bør være kommunens ansvar å pynte betongringene, så vil vi være med på spleiselaget for å få fortgang i dette, sier Henriksen.

Han legger til at det ikke bør brukes mer penger enn nødvendig, og ser for seg en billigere løsning enn kobberbeslag.

– Jeg har vært i kontakt med kommunen, som sier at betongen blir erstattet med blomsterkasser 1. mars. Derfor er det ikke lurt med kobber på alle betongringene, men vi er med på andre tiltak som for eksempel maling, sier Henriksen.

Kommunen vil ikke bidra

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skriver i en e-post til Aftenposten at «betongringene som er plassert ut på Karl Johans gate kun er et midlertidig strakstiltak, som heller ikke jeg synes er vemodig vakre, men de erstattes fortløpende med blomsterfat, så raskt produsenten klarer å levere. Alle skal være byttet ut om noen få måneder, og senest innen april 2018.»

Johansen roser Ringnes for hans idé, men vil ikke være med på et spleiselag.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Jeg vil gi stor honnør til Christian Ringnes og handelsstanden for å pynte opp disse strakstiltakene. Det er bare positivt hvis flere av gårdeierne og handelsstanden langs Karl Johan selv ønsker å ta et initiativ til å pynte disse strakstiltakene som er satt ut for å gjøre byen vår tryggere. Oslo kommune vil bruke mye penger på at de permanente risikoreduserende tiltakene skal holde en høy estetisk standard, skriver Johansen.

– Hva synes byrådslederen om kritikken som er kommet etter at betongklossene ble plassert på Karl Johan?

– Bymiljøetaten har fått mange reaksjoner på tiltakene. I all hovedsak har de vært positive, og det virker som at de fleste innbyggerne forstår behovet som ligger bak.

Aftenposten har også vært i kontakt med Olav Thon Gruppen. Thon var ikke tilgjengelig tirsdag formiddag.