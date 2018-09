– Hagen er svært innholdsrik med allsidig beplantning og mange finesser. Den omfatter flere bygninger og trebroer, og den byr på en opplevelse av de sjeldne. Store deler av hagen er også synlig fra veien.

Det sier Thomas Bartholdsen (H). Han beskriver villahagen i Nordalveien 38 på Risløkka i Bjerke bydel som «helt fantastisk».

Bartholdsen leder komiteen i Oslo kommune som nå har kåret gode hager og grøntanlegg i byen.

Siden 1921 har kommunen premiert grøntanlegg som skaper glede, inspirasjon og trivsel i omgivelsene.

Villahagen på Risløkka ble – sammen med et borettsslag i Kværnerbyen, Botanisk hage på Tøyen, Hvervenbukta på Ljan og en forhage i Waldemar Thranes gate – tirsdag ettermiddag premiert med en krystallvase og et diplom overrakt av ordfører Marianne Borgen.

Skal være til glede for omgivelsene

– Østkanten ble den store prisvinneren i år. Blant de fem prisvinnerne er forhagen i Waldemar Thranes gate 40 den vestligste. Altfor ofte er byens forhager gjemt bort bak forfalne gjerder, og ikke sjelden består de kun av en enkel plen. Her er det etablert nye vekster som gir et velstelt inntrykk uten at inngangspartiet settes i skyggen, sier Bartholdsen.

Juryen ble også begeistret for det OBOS har gjort i uteområdet i Dreieskivakvartalet i Turbinveien i Kværnerbyen.

– Det synes ikke fra bilvei, men for spaserende, og har så mange fine gjennomtenkte og forseggjorte detaljer. Vi håper premieringen vil inspirere utbyggere og borettslag til å gjøre mer ut av uteområdene. Det øker både bokvalitet og verdi, sier Bartholdsen.

Velkjente anlegg blir premievinnere

Botanisk hage prises også. Det er en oase stadig flere får øynene opp for, med allsidige blomsterfelt og vekster som ellers er uvanlige i Norge.

– Ljanskollen og Hvervenbukta er et flott og velkjent friluftsområde som er tilrettelagt for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede. Her kan man rulle ut i vannet og bade trygt, bruke toalett og dusj-fasilitet og turstier. Arbeidet for å holde dette i hevd belønnes med pris fra oss, sier komitélederen.

