Det er travelt for politiet i Oslo fredag kveld. Mens politiet jaktet på 20 ungdommer som knuste ruter i Bygdøy allé, fikk de beskjed om mer bråk i sentrum.

Der ble en ung mann tatt med kniv i Brugata. Mannen, som er i starten av 20-årene, er kjørt til arresten fra Brugata, etter å trolig ha slått en knust flaske i hodet på en annen mann. Politiet klarte raskt å spore mannen, som hadde løpt fra Oslo City og beveget seg nedover Brugata.

Den fornærmede er kjørt til legevakten for videre undersøkelser, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

– Personen som fikk en flaske i bakhodet er oppegående, sier Silju til Aftenposten.

– Klokken 22.12 fikk vi melding fra et vitne som hadde sett en person med en kniv. Vi fikk en god beskrivelse som gjorde at vi kunne pågripe en person. Han blir nå satt i politiarresten for avhør. Vi fant en kniv på ham, sier operasjonsleder Cathrine Silju i Oslo politidistrikt.

20 ungdommer innblandet

Omtrent samtidig, lenger vest i byen, i Bygdøy allé, var det ruteknusing og bråk med en stor ungdomsgjeng. Hele 20 unge ned i 14–15-årsalderen var involvert i bråket, noen av dem løp ut på E18, meldte politiet klokken 22.12.

– Vi har kontroll på tre mindreårige. De prater med politiet nå, sa Silju til Aftenposten klokken 22.20.

«Melding om bråk på stedet, inkludert ruteknusing og ca. 20 ungdommer i 14–15 års alderen involvert. Da våre patruljer ankom, løp ungdommene i alle retninger, bl.a. ut på E18. Vi har kontroll på flere av ungdommene, og søker etter flere», skriver Oslo-politiets operasjonssentral på Twitter.