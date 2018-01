Ulykken skjedde i industriområdet ved Alfaset i Oslo litt før kl. 09 torsdag. Lastebilsjåføren satt fastklemt og måtte frigjøres, og personen ble betegnet som kritisk skadet. Senere ble tilstanden nedjustert til alvorlig.

– Den kvinnelige lastebilsjåføren ble sendt til Ullevål med det som først virket som kritiske skader. Etter intensivbehandling på sykehuset beskrives tilstanden nå som alvorlig, men ikke livstruende, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var totalt 49 personer involvert i ulykken, skriver VG. 13 av dem fikk lettere skader og ble kjørt til legevakten, mens tre ble kjørt til legevakten med «noe mer alvorlige skader».

– Det er litt for tidlig å si hva som har skjedd. Men det ser ut til å være en møteulykke og at et av kjøretøyene har sklidd inn i det andre, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.