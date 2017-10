Mann kritisk skadet etter skyting på Holmlia

Ambulanse og politi rykket ut til bydelen sørøst i Oslo klokken 23.50 etter meldinger om at det var avfyrt skudd.

Den skadede mannen fortalte selv at han var blitt skutt og han var ved bevissthet da han ble kjørt til sykehus.

Ved 02-tiden meldte politiet at tilstanden til mannen er kritisk.

– Det er en mann i 20-årene som er skutt. Han er kjørt til Ullevål og blir operert nå. Skadene betegnes som kritiske, forteller politiets innsatsleder, Magnus Strande, til Aftenposten.

Hans O. Torgersen

Et stort antall bevæpnede politifolk lette i flere timer etter en gjerningsperson i området ved Dyretråkket, mens politihelikopteret hang over Holmlia.

– Det har vært en konflikt med bakgrunn i et, for oss, kjent kriminelt miljø. Hvilken rolle den fornærmede har er usikkert, sier Rune Ullsand, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til NTB klokken 2.10.

Han understreker at grunnen til at politiet går ut med disse opplysningene er for å berolige folk med at det ikke var en tilfeldig hendelse.

Mannen har ifølge operasjonslederen skuddskader i nakke- og hoderegionen.

Det ble først opplyst om at det var snakk om to fornærmede, men i 00.30-tiden opplyser operasjonslederen at det kun er snakk om én.

– Det er én fornærmet. Den andre personen var på stedet og hadde fått blod på seg fra den fornærmede, sier operasjonsleder Rune Ullsand til NTB.

Slåsskamp

Operasjonsleder sier det skal være snakk om en slåsskamp, at gjenstander er blitt brukt og at politiet leter etter flere gjerningsmenn.

Hans O. Torgersen

Politiets kriminalvakt markerte flere spor på åstedet, der det også var en godt synlig blodpøl.

Mens letingen etter gjerningspersonen og eventuelle våpen pågikk, tok politiet også prøver av hendene til vitner for å undersøke om de nylig hadde avfyrt skytevåpen.

Hans O. Torgersen

– Vi leter med hunder og helikopter i området. Vi søker også på aktuelle adresser, og kriminalvakten er på åstedet. Det blir sikret spor og vi avhører vitner, sier Ullsand.

Flere vitner skal ha sett noen dra fra stedet.