Nekrologen over Petter Ludvig Steina (48) rører titusenvis

«Petter Ludvig Steina ble 48 år. Han døde 19. september 2017 mens han sov på hospitset i Dalsbergstien i Oslo, fordi kroppen hans var utslitt.» Slik begynner nekrologen over Petter Ludvig Steina.

Nekrologer som leses, likes og deles i sosiale medier omhandler vanligvis folkekjære kjendiser. Teksten som Helge Skogseth Berg har skrevet om Petter Ludvig Steina (48), er et hederlig unntak.

Steina var et kjent fjes for mange oslofolk, der han solgte =Oslo fra sin faste post i Hegdehaugsveien. Onsdag morgen ved 7-tiden har over 100.000 lest nekrologen. Mer enn 7000 har delt eller likt den på Facebook.

– Det er fint at nekrologen når mange. Kanskje det kan bidra til mer åpenhet. Men samtidig er det jo leit at så mange kjenner seg berørt av beretningen om Petters skjebne. Det er jo ikke noe man ønsker for sine barn, søsken eller noen andre, sier Ellen Jacoby Steina, som er Petter Ludvig Steinas søster.

I nekrologen skriver Berg, som er forretningsadvokat og en venn av avdødes bror, blant annet at Petter Ludvig Steina var vilter, fryktløs, sjarmerende og sosial.

«Petter snakket med folk. Han hadde humor. Selv om den til tider var ganske mørk, var det også en varme og tilstedeværelse i den.»

– Teksten viser at selv for en oppfinnsom, gløgg og oppegående gutt kan noen få valg gjøre at livet bli helt annerledes enn man kanskje så for seg. Foreldre kan være så opptatt de bare vil av gode karakterer, eller av at barna er flinke til å svømme. Alt kan gå galt likevel, og da blir sånt helt ubetydelig, sier Ellen Jacoby Steina til Aftenposten tirsdag kveld.

Med ærlighet og humor

Steina delte selv nekrologen på sin Facebook-side tirsdag.

– Vi har alltid vært åpne om hvordan det har gått med Petter. Det er jo samtidig leit at så mange er berørt og kjenner seg igjen. Dette handler mest om å ta vare på dem som er utenfor, ikke av medlidenhet, men fordi de faktisk hører til og har en egenverdi, akkurat som alle oss andre. Det er viktig, sier Steina.

Hun opplever at nekrologen har humor, og at den er ærlig.

– Det var aldri noe tvil om at Petter begynte å røyke hasj på ungdomsskolen. Jeg tror mange har slitt med skam, fortvilelse og skyldfølelse i lignende situasjoner. Vi var mange som gikk rundt og var bekymret for hvordan han hadde det. Selv var han mest bekymret for hvordan vi andre hadde det. Bak rusen var det alltid lett å få øye på den han var.

– Trenger en heiagjeng

Blant formuleringene i nekrologen liker Steina best den om at Petter ba folk fortelle ungene sine om ham – «slik at de skjønner at de må leve med sine valg».

– Han sa det flere ganger, og det handlet ikke bare om de han var onkel til. Det er bra at disse historiene nå blir fortalt uten for mye sentimentalitet, sier Steina.

Hun forteller at det alltid har vært mange som har tatt vare på Petter. De var fire søsken, to foreldre og gode støttespillere i og utenfor familien. Gamle kamerater gjorde sitt for å holde kontakten med ham, menneskene på rusinstitusjonen Dalsbergstien og andre instanser har reddet ham gang på gang.

– Det har vært viktig for oss å ha disse støttespillerne utenfor familien som kan lytte og gi råd. Det fortjener alle som opplever at barn eller familiemedlemmer sliter med rus, funksjonshemninger, psykiatri eller av andre årsaker faller utenfor. De trenger en heiagjeng, sier Steina.