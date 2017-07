Her bader du i Oslos ferskvannsperler

Denne testen ble først publisert i 2015

Mange av vannene er så store at du kan finne et fredelig svaberg helt for deg selv.

Det er ikke nødvendigvis så mange servicetilbud som kiosker og kafeer rundt vannene. De fleste eies av Oslo kommune og er ubetjente. Dette er mer steder hvor du kan oppsøke markens ro uten å måtte dra altfor langt inn i de dype skoger.

På de fleste offisielle badeplassene rundt vannene er det utplassert både toaletter og badebrygger. En tur til et flott ferskvann er et perfekt utgangspunkt for en dagstur med piknikkurv.

Sognsvann er det eneste vannet i testen som har betjente kiosker. Det er et vann med lett tilgjengelighet, et godt alternativ til både store og små badeløver og ender opp som testens vinner.

Kvaliteten på mange av markavannene er jevnt over høy. Siden mange av vannene ikke er betjente med egne kiosktilbud, har vi ikke trukket ned på karakteren av den grunn. Vi har også vektlagt naturopplevelse, markaidyll og tilgjengelighet.

Slik testet vi:

Vi har testet ti av Oslos badevann i Marka, som er lett tilgjengelig fra sentrum.

Ingen av vannene krever lange og kompliserte vandre-turer innover i Marka. Noen krever en spasertur langs vei, for andre går det kollektivtilbud rett til stranden.

Testen er gjort i løpet av tre dager i juli 2015.

Dette la vi vekt på:

Fremkommelighet

Strand- og bunnforhold

Servicetilbud som: toaletter, grillplasser, badebrygger

Sognsvann

1 2 3 4 5 6

Bjørhovde, Hilde

Tilgjengelighet: Ta T-bane nr. 6 til endestasjonen. P-plass

Servicetilbud: To kiosker, toaletter, søppel- og grillbøtter, tre badebrygger

Strand- og bunnforhold: Sandstrand, stein- og leirebunn.

Pluss:

Store gressletter, god plass.

Pent anlagt steintrapp ned i vannet med bekken lagt i rør.

Fin slette ned mot vannet, turvei som gjør det mulig å finne en fredelig plass. Stor parkering, kort vei fra T-banen.

Minus:

Støy fra stor måkekoloni på nærmeste øy.

Konklusjon:

Passer for alle.

God plass med mulighet for ballspill på slettene.

Nøklevann

1 2 3 4 5 6

Bjørhovde, Hilde

Tilgjengelighet: Buss for bane på linje 3. Ta banen til Helsfyr, skift til buss 3B til Bogerud. Fra parkering til den store badeplassen tar det 10-15 min.

Servicetilbud: Kafé ved Rustadsaga, Nøklevann ro- og padleklubb. Hovedstranden har brygge, handicaprampe, stupebrygge, toalett, grillplass, søppel- og grilldunk

Strand- og bunnforhold: Sand, leire og svaberg. Viken er langgrunn og barnevennlig

Pluss:

Idyllisk og stort vann med god markafølelse.

Uforstyrret og rolig.

Lett å finne et fredelig svaberg for deg selv.

Minus:

Skitt fra fugler på gressletten, noe siv i vannet

Konklusjon:

Stort vann som passer for både små og store badeløver

Stensrudvannet

1 2 3 4 5 6

Bjørhovde, Hilde

Tilgjengelighet: Buss 501 fra Oslo Bussterminal mot Enebakk til stoppet Store Stensrud. Et par hundre meter å gå til vannet. P-plass.

Servicetilbud: Toaletter, fin grillplass med bord og benker, stasjonær grill, søppel- og grillbøtter, redningsbøyer.

Strand- og bunnforhold: Store gressletter, sandstrand med litt gjørmete bunn, badeflåter, stupebrett og slengtau i skogkanten.

Pluss:

Skjermet fra vei.

Idyllisk og naturskjønt.

God plass.

Minus:

Liten p-plass.

Konklusjon:

Idyllisk og bortgjemt skogsperle

Steinbruvannet

1 2 3 4 5 6

Bjørhovde, Hilde

Tilgjengelighet: T-bane 5 til Grorud. Buss 31, 66, 68, 79 til Grorud T. Ca 1,2 km fra stasjonen. P-plass ved Badedammen.

Servicetilbud: Toalett, flere badebrygger rundt vannet, trapp fra muren i enden. Benker, turvei rundt vannet.

Strand- og bunnforhold: Svaberg, ingen store sandstrender, blir fort dypt.

Pluss:

Demning for stuping, idylliske svaberg.

Turvei

Flotte badebrygger flere steder.

Naturskjønt, flott markafølelse.

Minus:

Bitte liten sandstrand.

Konklusjon:

Passer for svømmedyktige naturfolk og markatravere.

Ikke egnet for småbarn.

Bogstadvannet

1 2 3 4 5 6

Bjørhovde, Hilde

Tilgjengelighet: Linje 5 til Røa. Bytt til buss 41 til Bogstad badeplass.

Servicetilbud: Toaletter med vannklosett, sykkelstativ, søppel- grillbøtter, badebrygger, kafé på Bogstad gård.

Strand- og bunnforhold: Stor sandstrand med sand, leirbunn. Mye siv i vannet.

Pluss:

Velfrisert og godt vedlikehold.

Rent.

Minus:

Litt støy fra vei.

Mye siv langs kanten.

Konklusjon:

For barnefamilier og vennegjengen.

Ulsrudvannet

1 2 3 4 5 6

Aleksander Andersen

Tilgjengelighet: Buss for bane på linje 3. Ta banen til Helsfyr, skift til 3B til Ulsrud. Følg Østmarkveien opp. Det tar rundt 15 minutter.

Servicetilbud: Toalett, grillplass, søppelbøtter, dusj som ikke virker.

Strand- og bunnforhold: Langgrunn, sand. Grumsete vann, dårlig sikt, noen svaberg, siv.

Pluss:

Lunt, varmt og idyllisk.

Minus:

Dårlig sikt pga. av grumsete vann - pass på barna.

Mye siv i vannet.

Konklusjon:

Fint for barnefamilier. Ikke for våghalser og stupe-entusiaster.

Lutvann

1 2 3 4 5 6

Tilgjengelighet: Ta T-banen til Haugerud. Skift til buss 69 til Lutvannsveien. 10-15 min spasertur fra stoppestedet.

Servicetilbud: Benker, ildsted, toalett, søppelbøtter, handicap-rampe.

Strand- og bunnforhold: Liten sandstrand, langgrunn, svaberg.

Pluss:

Følelsen av å være langt unna byen.

Krystallklart vann

Rolig og fredelig, litt bortgjemt.

Minus:

Liten strand

Konklusjon:

Idyllisk. For markatravere.

Trollvann

1 2 3 4 5 6

Bjørhovde, Hilde

Tilgjengelighet: Trikk til Kjelsås. Bytt til buss nr. 56 til Trollveiskrysset. Så følger en solid gåtur i oppoverbakke. P-plass rett ved Trollvannstua.

Servicetilbud: Kiosk på Trollvannstua kl. 11-15 hver dag, toaletter, grillplass, badebrygger.

Strand- og bunnforhold: Ingen strand, noe svaberg. Fin grønnfarge på vannet.

Pluss:

Idyllisk, lunt og vakkert.

Rolig og romantisk.

Minus:

Mye siv langs kanten, best å hoppe ut fra bryggene

Konklusjon:

For deg som vil ha markaidyll uten å gå for langt.

Brekkedammen ved Teknisk Museum

1 2 3 4 5 6

Bjørhovde, Hilde

Tilgjengelighet: Lokaltog til Kjelsås. Buss 54 til Kjelsås stasjon. Trikk til Kjelsås.

Servicetilbud: Utedoer i sommersesongen, matbutikk i nærheten, kafé på Teknisk Museum.

Strand- og bunnforhold: Pent oppbygd med steiner og noe berg. Leire- og steinbunn.

Pluss:

Sentralt, idyllisk, pent.

Steiner og berg gjør det lett å komme seg ut i vannet.

Minus:

Lite, passer mest for nabolaget, ikke et sted du drar på tur.

Konklusjon:

Typisk nabolagsvann. Fint etter et besøk på museet.

Badedammen på Grorud

1 2 3 4 5 6

Bjørhovde, Hilde

Tilgjengelighet: T-bane 5 til Grorud. Buss 31, 66, 68, 79 til Grorud T. Ca 1,2 km fra stasjonen. P-plass ved Badedammen.

Servicetilbud: Toaletter, søppel- og grillbøtter, benker, handicaprampe.

Strand- og bunnforhold: Liten strand, mest svaberg. Steinete bunn.

Pluss:

Lite, intimt, oversiktlig.

Minus:

Ingen fast grillplass, mye søl etter engangsgriller på svabergene.

Trangt, litt klaustrofobisk, blir raskt folksomt.

Konklusjon: