Antatt markedsverdi: 58,6 mill. Nåværende bud: Over 200 millioner. Budrunden pågår fortsatt.

Mandag startet den ordinære budrunden på det ærverdige biblioteket i Oslo sentrum. Det har ført til budkrig.

Hovedbiblioteket har ligget på Hammersborg siden 1933. Nå skal bygningen fylles en noe helt annet. Berit Roald / Scanpix

I juni ble gamle Deichman på Hammersborg i Oslo lagt ut for salg med en antatt markedsverdi på 58,6 millioner kroner.

I slutten av august ble det gjennomført en budrunde der 13 aktører la inn bud på eiendommen. Nå er alle budene og budgivernes beskrivelser av hvordan vilkårene skal oppfylles, gjennomgått av kommunen. Mandag startet den ordinære budrunden.

Tirsdag formiddag får Aftenposten opplyst av to uavhengige budgivere at budet på det gamle biblioteket nå ligger på over 200 millioner kroner. Det er omlag 150 millioner over prisantydning.

Megler Carl Fredrik Marti kan bekrefte at budrunden fremdeles pågår, men ønsker ikke å kommentere antall budgivere som fremdeles er med. Han vil heller ikke tallfeste nåværende bud.

Gamle Deichman stengte dørene for godt fra nyttår. Stian Lysberg Solum

Må belage seg på 64 millioner i vedlikeholdsutgifter

Obos, Møller Eiendom og Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar har tidligere bekreftet overfor Aftenposten at de deltar i budrunden. Hvorvidt disse aktørene fremdeles er med, er ukjent.

Det gamle hovedbiblioteket har ligget ute for salg siden juni. Hverken kommunale eller statlige etater har ønsket å ta i bruk det gamle hovedbiblioteket. Derfor ble det vedtatt at den 12.500 kvadratmeter store bygningen skulle selges.

Den anslåtte markedsverdien på bygget ligger på 58,6 millioner og kommer ikke uten krav. Kjøper må belage seg på minst 64 millioner kroner i vedlikeholdsutgifter. 1,8 millioner av disse er strakstiltak.

Det følger også med en bruksrettsavtale, som innbærer at Oslos befolkning og byens besøkende også i fremtiden skal gis tilgang til deler av bygningen. Dette gjelder blant annet inngangspartiet mot Regjeringskvartalet, hovedsalen med tilhørende takterrasse og mesanin og uteområdene.

Fakta Deichmanske bibliotek Deichmanske bibliotek er resultatet av en arkitektkonkurranse vunnet av arkitekt Nils Reiersen i 1921.

Eiendommen ble regulert til bibliotek allerede i 1920, og selv om byggearbeidet startet i 1922, startet ikke utlånet fra det nye hovedbiblioteket før i 1933.

I 1972 ble bygget utvidet med en ny fløy mot Grubbegata i øst.

30. desember ble biblioteket stengt for godt. Vis mer

Deichman selges til høystbydende gitt at vilkårene som er satt, oppfylles.

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som selger bygget på vegne av Oslo kommune.

Etter budrunden vil det lages en innstilling fra EBY som sendes til politisk behandling. Det er Oslo bystyre som skal vedta salget. EBY har tidligere anslått at de vil sende sin innstilling til politisk behandling i løpet av høsten.