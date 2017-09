Da Oslo Konserthus åpnet dørene for snart 40 år siden var de svært stolte over orgelet.

Publikum har neppe merket noe, men en godt skjult hemmelighet er at det aldri har fungert som det skal.

– Dette var det største orgel den tyske orgelbyggeren Paul Ott noensinne hadde bygget. Instrumentet var så vidt innkjørt, og det led dessverre av en del barnesykdommer, sier komponist og organist Iver Kleive om sitt første møte med instrumentet.

Kleive ble førstemann til å debutere på det flunkende nye orgelet. Det ble en marerittaktig opplevelse.

– Det var helt krise! På side 3 av 24 i verket «Inferno» av Max Reger begynte orgelet plutselig å hyle. En trompetpipe hadde hengt seg opp og hylte som besatt.

Stenersen, Tor

Orgelet har aldri virket som det skal

Stenersen, Tor

Fem etasjer høyt og med 7092 ulike metallpiper, er orgelet et av landets største. Organister har brukt gule post-it-lapper på knappene for å vite hva de skal holde seg unna for at pipene ikke skal henge seg opp.

Iver Kleive inntar orgelkrakken for en prøve i Konserthuset og mimrer om sjokkmøtet med instrumentet:

– Jeg skulle debutere i et furiost program med vektige verk. Plutselig kom et voldsomt rabalder – en hylende iiiiiii! da jeg så vidt hadde kommet i gang, sier Kleive om sin debutkonsert i 1978. Da hadde Konserthuset vært delvis stengt i lang tid for at orgelbyggerne skulle fullføre kjempeorgelet i det nybygde Oslo Konserthus.

–Jeg måtte stoppe og gå av krakken. Heldigvis satt orgelekspert Bjørn Boysen på første benk. Han gikk inn i orgelhuset og fikset på stemmen så tonen forsvant. Selv tok jeg meg en røyk bak scenen, før jeg gikk inn og fortsatte der jeg slapp, sier Kleive.

Fredag gir han seg i kast med det nyrestaurerte kjempeorgelet i en jubileumskonsert med 120 korsangere og musikalske gjester. Kleive tør ikke garantere at «Dronningen» ikke begynner å ule igjen.

Fakta: Orgelfesten Organist Iver Kleive feirer det store orgelet med musikalske venner, blant andre Sigmund Groven, Oslo Bach Kor, Ann Carolyn Schlüter, Yngve Søberg, Knut Reiersrud og Sondre Bratland. Hvor: Oslo Konserthus Når: Fredag kl. 19.30

Stenersen, Tor

Fakta: Oslo Konserthus Åpnet 22. mars 1977 Verdens fremste artister og orkestre besøker jevnlig huset

Hjemmearena for Oslo-Filharmonien med to faste ukentlige konserter

Det er ca. 300 kulturarrangementer i konserthuset hvert år, med et samlet besøkstall på 200 000.

To konsertsaler

I høst åpner kulturhuset Røverstaden i lokalene som tidligere huset Stenersenmuseet i lokalene under konserthusplassen.

Eies av Oslo kommune (Kilde: Oslo Konserthus)

Konserthusets direktør Jørgen Roll forteller i korte trekk hva som skjedde da instrumentet i sin tid ble bygget til det splitter nye Oslo Konserthus for 40 år siden:

– Orgelbyggerne hadde aldri før bygget et så stort orgel. Kortversjonen er at utfordringene ble enorme, og orgelfirmaet gikk konkurs. De tekniske utfordringene med det avanserte kjempeinstrumentet har vært så store at det i realiteten aldri har vært helt «trygt» å spille på. Orgelet ble innviet i 1978, ett år etter at Konserthuset åpnet. Da sa daværende ordfører Albert Nordengen at mediene ikke måtte få nyss i at orgelet egentlig ikke var ferdig, sier Roll.

– Flere registre var ikke ferdige, elektronikken til spillebordet ikke levert, og deler av orgelet var ustemt fordi instrumentet fikk for lite luft, forklarer han.

Så ut som en feier

– I ett og et halvt år har vi arbeidet med intonering og grunnstemming. Alle piper, svellverk og løse deler er tatt ut, støvsuget og vasket, så orgelet har nå strøken klang og fremstår nystemt og fint, sier Jørgen Roll. Så langt har Konserthuset brukt bortimot en million kroner på den tidkrevende og etterlengtede jobben.

Det er orgelbygger Marius Lyngø som har utført arbeidet. Han har til tider sett ut som en feier etter endt arbeidsdag.

Nå gjenstår elektronikkverket. Det er så mye «leamikk» og gammeldags teknologi i instrumentet at det fortsatt er behov for store oppgraderinger digitalt for å få den delen av orgelet i form.

– Vi har renset det for 40 år med skitt. Men teknologien er 70-talls. Ingen tør å gå løs på elektronikken som ser ut som ser ut som et verdensmesterskap i loddede kretskort, forklarer Roll og klyver opp en bratt trapp bak orgelpipene for å vise alle pipene, spilene og innmaten i det enorme byggverket.

«Dronningen» har fått vasket seg til friskere lyd

– Instrumentet gjennomgikk restaurering på 80–90-tallet og fungerte greit. Etter den grundige vasken, har orgelet nå en mye friskere lyd enn før, sier Roll.

Iver Kleive er glad konserthusledelsen har tatt grep for å pusse opp orgelet, der organistene i alle år har fått kjørt seg når de har traktert instrumentet.

Nå fremstår «Dronningen» i nyrenset og nyrestaurert prakt. Men fortsatt er det behov for omfattende teknisk oppgradering.

– Vi har søkt midler fra alle kanter for å kunne oppdatere orgelet så det kan brukes etter intensjonen, sier Jørgen Roll.

Orgelvenner som kan tenkes å bidra økonomisk til videre restaurering, etterlyses.

Slalåmkjøring mellom knappene

Organist Iver Kleive gleder seg til å spille fredag, men er fortsatt litt på vakt når det gjelder hvilke knapper han bør holde seg unna.

– Det gjelder steder på orgelet som kan henge seg opp når jeg for eksempel går fra sterkt til svakt, sier han.

Fredagens konsert kan dermed bli en slalåmkjøring mellom hva man kan trykke på og hva man helst ikke kan røre på den lunefulle «Dronningen».

hilde.bjorhovde@aftenposten.no