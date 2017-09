Oslo Bussterminal er den tredje største transportterminalen i Norge. 1350 bussbevegelser sørger hver eneste dag for at 50.000 reisende kommer til og fra terminalen. Forholdene for de reisende er i dag trange og kummerlige. Ifølge prognosene vil trafikken øke med minst 25 prosent frem mot 2030.

Ruster opp for fremtiden

– Men nå skal vi gjøre noe med forholdene. Når terminalen er rustet opp, skal vi klare å håndtere både dagens og fremtidens trafikk mye bedre, sier adm.dir. Jafar Altememy i Akershus KollektivTerminaler som står for prosjektet.

– Vi skal oppgradere lokalene slik at publikum får mer plass, mer luft og bedre oversikt og service. Målet er å gi alle en bedre reiseopplevelse samtidig som bussterminalen skal bli mer synlig som sted og merkevare.

Fylkesordfører Anette Solli i Akershus minner om at bussterminalen har flere funksjoner:

– Den er både for dem som reiser til og fra Oslo hver dag, og den er for mange tilreisende det første møte med hovedstaden. Jeg tror den nye Oslo Bussterminal blir mer effektiv, vil gi en bedre reiseopplevelse og blir et positivt tiltak for Oslo sentrum.

«Hjerteoperasjon»

Det er selve hjerte i terminalen som skal få en ekstrem oppussing. Ytterveggen skal flyttes og eksisterende funksjoner omorganiseres for å fordele trafikken bedre og å gjøre publikumsområdet mange ganger større.

Det etableres ny hovedinngang mot Schweigaards gate, noe som er ment å koble terminalen tydeligere til byen. Det skal etableres nye løsninger for å gjøre det lettere for reisende å orientere seg med ny skilting og nye informasjonsløsninger.

Utvendig skal ny trafikkløsning og endret kjøremønster gi bedre flyt for bussene og publikumstrafikken til terminalen.

tegn_3

– Nødvendig oppgradering

– Målet er at de reisende skal få hjelp der de trenger det, og en mindre klaustrofobisk følelse enn mange har i dagens trange lokaler, sier Altememy. Han mener oppgraderingen er helt nødvendig.

– Arbeidene skal starte opp første kvartal neste år, og stå ferdig før sommeren 2019. Det er lang tid?

– Arbeidet er beregnet å ta 15 måneder. Vi kunne gjort det på en tredjedel av tiden. Men når vi skal avvikle normal trafikk i hele anleggsperioden, så tar det så lang tid.

Flytter ikke på mange år

– Er det noen vits i å legge ned millioner i en bussterminal som er på flyttefot?

– Vi er ikke på flyttefot. Det har lenge vært planer om å etablere ny terminal over sporområdet på Oslo S, men det er mange skjær i sjøen og lenge til vi kommer dit. Vi må nok være her vi er i minst ti år til. Arbeidene vi nå setter i gang, er helt nødvendige, ikke bare for å gi passasjerene en bedre og hyggeligere opplevelse, men også for å håndtere den ventede trafikkøkningen, sier Altememy.