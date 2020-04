Politiet måtte besøke samme adresse to netter på rad

Det har ikke vært de vanlige oppdragene, men overraskende nok en del meldinger om feststøy, sier operasjonsleder Guro Sandnes.

Siden midnatt og frem til mandag morgen har politiet fått 12 meldinger om høy musikk og bråk på private adresser.

– Den ene adressen har vi nå besøkt to netter på rad nå.

Hun forteller at meldingene kommer fra hele Oslo og er godt spredt i og rundt hovedstaden.

I går fortalte politiet til Aftenposten at det har vært en travel påske, med flere meldinger om vold og feststøy.

Sandnes anslår at de har hatt en tredjedel så mange henvendelser som natt til lørdag og søndag, men det er likevel unormalt mye natt til 2. påskedag.

Helsedirektoratet advarte

Også natt til første påskedag måtte politiet rykke ut mange steder for å stoppe hjemmefester. Helsedirektoratet gikk søndag ut og advarte om mulige konsekvenser.

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke et system i Norge der man må ty til bøtelegging og andre strenge sanksjoner for å få folk til å følge de etablerte smittevernreglene. Men vi vil i dialogen med politiske myndigheter følge situasjonen nøye i tiden fremover, spesielt med tanke på ansamling av større grupper unge mennesker, advarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad overfor NTB.

En rekke politidistrikter har varslet om mange fester der ungdommer var samlet påskeaften. Det uroer Nakstad.

– Rapportene om private fester i påsken gjør det enda viktigere at foreldre tar en alvorsprat med ungdommene sine om at de må følge reglene for smittevern i Norge, sier Nakstad.

– Selv om unge mennesker i liten grad blir alvorlig syke av koronaviruset, vil de kunne bidra til at andre blir alvorlig syke. Derfor må unge også ta sin del av ansvaret på lik linje med alle andre i samfunnet, fremholder han.