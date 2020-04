Varetektsfengslet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Ammerud

Siktede skal ha forklart til politiet at han ble angrepet hjemme i leiligheten sin og måtte forsvare seg. Dette fester tingretten tilsynelatende ikke lit til:

«Det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken. Siktede kan med skjellig grunn mistenkes for drapsforsøk og kroppsskade», heter det i kjennelsen fra retten.

Det var klokken 13.29 mandag at politiet fikk melding om at flere personer var skadet på Ammerud.

Politiet behandlet meldingen som «pågående dødelig vold», noe som førte til en massiv politiutrykning. Minst 12 politipatruljer, inkludert politiets spesialstyrke, beredskapstroppen, rykket ut.

Stein Bjørge

De første patruljene som kom frem til åstedet, fant tre skadede personer, to menn i 30-årene og en kvinne.

Mennene var alvorlig skadet og ble kjørt til sykehus. Kvinnen var lettere skadet og ble fraktet til legevakten.

Vitner som opplyser at de var blant de første på stedet, beskrev overfor Aftenposten at de oppdaget en mann sittende utenfor bygningen. Han skal ha sagt til dem at han var knivstukket og trengte hjelp.

– Vi har fått foreløpige forklaringer fra de fornærmede, så skal vi jobbe videre med motiv og foranledning, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Kari Kirkhorn til Aftenposten.

– Har siktede og de skadede noen relasjon til hverandre?

– Det er folk som har relasjon til hverandre.

– Er de i familie?

– Jeg ønsker ikke å gå mer detaljert inn på det.

– Er de innblandede kjent av politiet fra før av?

– Det er personer som politiet er kjent med fra før av.