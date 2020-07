Smittevern til tross: Slik så det ut på et pubtoalett i Oslo denne uken.

Byrådet utelukker ikke strengere tiltak mot utelivet hvis smitten forverres.

Papiret fløt over på do på The Scotsman torsdag. Til venstre er et gammelt bilde fra utestedet. Privat

Nå nettopp

Knappe tre uker etter at skjenketidene fikk gå som normalt igjen, kommer det rapporter om lite koronavennlige tilstander på utestedene. Tirsdag ble fire nye utesteder stengt i Oslo etter brudd på smittevernreglene.

Et bilde Aftenposten har fått tilsendt, viser at det torsdag kveld fløt over av brukt tørkepapir på herredoen på The Scotsman på Karl Johan. Ifølge en som var der, skal flere gjester ha forsøkt å få de ansatte til å ordne toalettet uten at det ble tatt grep.

«Flere gjester var sjokkerte over hvor lite tiltak dette stedet tar i forhold til Covid-19», skriver vedkommende, som vil være anonym, i en e-post. Han mener at Scotsman burde blitt stengt.

Les også Tette køer og feststemning i Oslonatten

Burde gått raskere

The Scotsman forklarer det selv som et avvik i en drift som myndighetene ellers har kontrollert flere ganger og gitt skryt for.

– Det burde gjerne blitt håndtert enda raskere. Men torsdag viste vi en stor fotballkamp, og da var det ekstra krevende å få til godt nok smittevern, sier daglig leder ved utestedet, Joachim Langebrekke.

Han forteller at søppelbøtten egentlig var tom, men at man måtte trykke på lokket for å åpne det. Søppelet skal derfor ha hopet seg opp oppå bøtten. Som et smitteverntiltak er lokket derfor nå fjernet. Håndtørkeren som også ble tildekket av papir, var ute av drift fra før, ifølge utestedet.

Les også Dette er landene Norge nå åpner grensene til. Halvparten sier de nå vil på utenlandsferie.

Statsråden bekymret

Det er få som er påvist smittet på utesteder, men Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) uttrykte denne uken likevel bekymring for smittevernet på restauranter og barer og ønsker en strengere kontroll med utelivet, ifølge NRK. I et nytt brev sendt fra Helsedirektoratet bes kommunene skjerpe kravene.

I Oslo er det Næringsetaten som har kontroller med utelivet. Etaten opplyser at de gir veiledninger på stedet eller kontakter smittevernansvarlig hvis de ser mindre alvorlige brudd på regelverket. Hvis tilbakemeldingene ikke følges opp, eller de ser «særlig grove brudd», skrives det rapport, og utestedet risikerer å måtte stenge.

Utelukker ikke innstramming

På spørsmål om kravene i Oslo bør bli strengere, svarer næringsbyrådet at de er fornøyd med Næringetatens kontrollrutiner. Andre kommuner har søkt råd hos Oslo.

– Men, som vi hele tiden har sagt, vi vil overvåke situasjonen i bybildet og smittesituasjonen. Vi kan ikke utelukke strengere tiltak dersom smittesituasjonen forverres, sier byrådssekretær Vegar Andersen (Ap) til Aftenposten.

Andersen vil ikke kommentere enkelttilfeller, som tilstandene på The Scotsman.

Totalt har kommunen stengt syv utesteder siden mai. Vålerenga Bar, Malecon og Uvisst var midlertidig stengt, men har fått åpne igjen. Denne uken var det Tukthuset ved Youngstorget, Sandaker Kro, Pöbel og Dojo som måtte stenge kranene.