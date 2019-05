Det kan bli dyrt hvis du kjører på noen med elsparkesykkel

– Vi har allerede fått inn noen få skadesaker etter hendelser med sparkesykler. Det er foreløpig ikke større saker, men vi regner med at sakene vil komme med det omfanget sparkesyklene har fått, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige forsikring.

Gjensidige har sett på tall fra USA som viser et skadeomfang på 20 skader med sparkesykler per 100.000 reiser.

– Man kan komme i et enormt ansvar. Forbrukerne bør være bevisste på det, sier Rysstad.

Fakta: Dette dekker innboforsikringen Ansvarsdekningen i innboforsikringen dekker skader du påfører andre.

Det kan gjelde eiendom, ting eller personer du kan komme i rettslig erstatningsansvar for.

Det inkluderer også årets nye farsott, «små, elektriske kjøretøyer» som elsparkesykler, Airwheel, ClassyWalk og Segway.

Du er dekket både hvis det gjelder eget kjøretøy eller andres.

Innboforsikringen dekker også alle medlemmene i husstanden.

Hvis du mangler ansvarsdekning via innboforsikringen kan du i verste fall risikere millionansvar.

Unge uten innboforsikring

Problemet oppstår den dagen barna flytter hjemmefra. Studenter og unge i etableringsfasen leier ofte bolig og har ikke alltid egen innboforsikring.

Det betyr at du kan måtte betale av egen lomme dersom du kjører på eller skader et annet menneske med et slikt kjøretøy.

Åshild Breian

Ikke krav om ansvarsforsikring

En del utleieselskaper av elsparkesykler i utlandet har ansvarsforsikring som en del av leien. I noen land er det ansvarsdekning på selve elsparkesyklene fordi de blir definert som et motorisert kjøretøy med lovpålagt ansvarsforsikring. Slik er det for biler i Norge i dag.

– Her til lands blir såkalte «små elektriske kjøretøy» ikke klassifisert som motorvogn av myndighetene, og det er derfor ikke noe krav om ansvarsforsikring på selve elsparkesykkelen, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Regnes som sykkel

Elsparkesykkel er i Norge definert som sykkel. Da er det reglene for sykkel som gjelder. Dermed kan du bruke sparkesykkelen både i veibanen og på fortauet.

– Både gående, syklister og bilister kan bli litt usikre på hvordan de på elsparkesykkelen eller ståhjulingen vil oppføre seg i trafikken. Tenk over at et brått skifte fra fortau til gate eller den andre veien, kan komme overraskende på medtrafikantene, sier Clementz.

Foreløpig har ikke If fått inn skadesaker etter bruk av el-sparkesykkel. Men de følger utviklingen tett. De mener det vil dukke opp tilfeller i løpet av sommeren.

– Vi frykter av mennesker kan bli skadet fordi antallet elsparkesykler kommer til å øke veldig i de store byene i Norge, sier Clementz.

Selv om det ikke er lovpålagt med ansvarsforsikring på elkjøretøyene i Norge, kan utleieaktørene velge å legge en ansvarsforsikring inn i leien.

– Da blir alle som bruker syklene dekket, uavhengig av om de har en innboforsikring eller ikke, sier Clementz.

Selskapene bør ha forsikring

– Vi advarer sterkt mot å leie sparkesykkel uten at du har en innboforsikring, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Han viser til at et av de største selskapene som leier ut sparkesykler, Voi, sier i sine vilkår at skader som oppstår på sykkelen eller på andre må dekkes over egen forsikring.

Irgens mener selskapene som driver med utleie av sparkesykkel må tilby en forsikring på lik linje med den bilutleiefirmaene har.

– Da er man dekket for skader på sykkel, seg selv og andre. Det er grovt uansvarlig å henvise til utleiers egen innboforsikring, særlig når vi vet at mange av dem som leier syklene er unge mennesker som sannsynligvis ikke engang vet om de har en slik forsikring eller ikke, sier kommunikasjonssjefen.

Ifølge Dine Penger er problemstillingen med ansvarsforsikring gjeldende også for ordinære syklister, som ved leie av bysykkel i Oslo.

En av to har forsikring inkludert

Kristina Nilsson, PR-sjef for Voi, sier til Dine Penger at selskapet jobber med å få på plass en forsikringsordning.

– Vi jobber med å lage en global forsikringsordning, som ikke er påkrevd og vil være inkludert for alle brukerne våre, for alle landene vi opererer i. Vi er for tiden i kontakt med flere forsikringsselskaper, og som mange kan tenke seg er dette en tidkrevende prosess. Når vi har fått i stand et partnerskap vil vi kommunisere dette, sier Nilsson til Dine Penger.

Tier opplyser til samme publikasjon at de har en forsikringsavtale.

– Brukeren trenger ikke å ha en egen ansvarsforsikring, det eneste unntaket er dersom du forårsaker en ulykke, og ikke har en privat forsikring, så må du selv dekke skade på dine egne eiendeler, sier Bodo Baunmühl, kommunikasjonsdirektør i Tier til Dine Penger.