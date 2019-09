Fant mulig håndgranat på tog – stasjon evakuert

Det er Oslo-politiets operasjonssentral som melder dette klokken 23.34 på Twitter.

Ingen personer skal være skadet. Alle nødetatene er på stedet og politiets bombegruppe er på vei.

– Togkonduktøren ringte oss og fortalte om funn av mulig håndgranat på toalettet på toget. Toget stoppet på Nordstrand og alle ble evakuert. Alle nødetater er på stedet og bombegruppa er på vei, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i politiet i Oslo til VG.

Bane NOR opplyser ved midnatt at «Det er stengt mellom Ljan og Oslo S pga. en hendelse i et tog. Dette kan ta tid.»

Saken oppdateres fortløpende.