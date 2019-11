Obos er foreløpig siste byder i kampen om milliardtomten til NRK. Det meldte Dagens Næringsliv tidligere denne uken. Med seg på laget har de Oslo Pensjonsforsikring og det svenske eiendomsselskapet Balder.

− Området har et fantastisk potensial som et sted å bo, arbeide og leve. Tomten skal brukes til boliger og møteplasser, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

De 85 målene ble lagt ut for salg i slutten av september. NRK ønsker å få budene innen starten av desember, ifølge prospektet.

Fakta: NRK Marienlyst Styret i NRK har bestemt at hovedkontoret på Marienlyst i Oslo skal flyttes. Flyttingen vil skje innen 5–10 år. NRK har holdt til på Marienlyst i mer enn 80 år. Det er ikke avgjort hvor NRK skal flytte.

Tor Stenersen

Mange om beinet

Tomten regnes som svært attraktiv som potensielt boligområde. I 2016 anslo Siraj at tomten var verdt to milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv. I dag er eiendommen verdt mer.

Interessenter står i kø for å overta det tradisjonsrike området. I desember lanserte Møller Eiendom sine utradisjonelle planer for tomten. De ønsker å fylle Marienlyst med musikk, dyreliv og en blanding av boliger for folk i ulike aldersgrupper i tillegg til barnehage, hotell og næringslokaler.

Rodeo arkitekter / Rebuilding

I april var det Ferd og Snøhettas, med eier Johan H. Andresen i spissen, tur til å melde om byggeønsker. Hvis de får viljen sin, kan taket på det gamle radiohuset bli et signalbygg på linje med Operataket.

I tillegg har pengesterke AB Invest, AF Eiendom, Carucel Eiendom og Selvaag Eiendom varslet interesse.

Snøhetta

− En god by må legge til rette for en variert beboersammensetning. Som ansvarlige budgivere ønsker vi å invitere NRK til en dialog om hvordan vi i fellesskap kan utvikle slike løsninger også på Marienlyst, sier Siraj.

Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta peker også på byutvikling.

– Dette er mye mer enn bare et boligutviklingsprosjekt, det er et bykulturelt utviklingsprosjekt, sier Thorsen.

Radiohuset og Store Studio er fredet og blir stående. Alle andre bygninger skal etter planen rives.

Budfristen kan bli forlenget

Jon Espen Lohne, prosjektdirektør i NRK, sier til Aftenposten at det er mange som har vist interesse for tomten, men det har foreløpig ikke kommet noen bud.

– Det er mange som har vist interesse. Hvor mange budgivere det kommer til å bli, vet vi ikke ennå, sier Lohne.

– Når blir det avgjort hvem som får kjøpe tomten?

– Vi skal bruke den tiden vi trenger for en god og forsvarlig prosess. Sannsynligvis vil prosessen gå over årsskiftet. Vi ser heller ikke bort ifra at budfristen forlenges, svarer Lohne.

Under prosessen vil NRK vurdere flere forhold før et bud blir akseptert.

– Kjøperen må ha planer for tomten som er innenfor de rammene som Oslo kommune har satt i planprogrammet. Dette gjelder blant annet krav til utbyggingsvolum og grøntområder. I tillegg er Kringkastingshuset fredet. Denne fredningen må respekteres av den nye eieren.

Hvor skal NRK flytte?

NRK har vedtatt å flytte til nye kontorer et sted i Oslo-området, men hvor det blir er ennå ikke kjent.

Obos var tidlig ute med å melde interesse for NRKs flyttemelding. Allerede i 2016 hadde de tegninger klare for nytt NRK-bygg på Ulven-området i Oslo.

Illustrasjon: Dark Arkitekter

Kringkastingssjefen har tidligere sagt at de tradisjonsrike bygningene på Marienlyst ikke er hensiktsmessige nok for en moderne kringkaster, og at NRK både vil kunne jobbe bedre, spare penger og bli mer miljøvennlige ved å flytte til et nytt og moderne bygg.

«NRK trenger et nytt hovedkontor som er bærekraftig, som oppfyller dagens krav til sikkerhet og som gir oss de beste forutsetningene for å løse oppdraget og være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse», heter det i bestillingen til NRK.