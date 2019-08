«Dette handler ikke bare om lønn, men trygghet i hverdagen som arbeidstager. Inntil de får en tariffavtale, som gir dem trygge arbeids- og lønnsvilkår, har jeg valgt å slette appen. Del gjerne for å vise din støtte».

Det skriver Kamzy Gunaratnam på Facebook og Twitter. Hun er varaordfører og annenkandidat for Arbeiderpartiet i Oslo.

Da Aftenposten prater med henne, har hun nettopp vært på Youngstorget i regnet med boller til de streikende budene.

– De har trosset alt slags vær for å levere, da skulle det bare mangle at vi gjør det samme for dem. Det var et veldig hyggelig møte. Og jeg håper at deres krav blir hørt, sier hun.

– Tariffavtale er et grunnleggende krav, det er naturlig å støtte dem i denne saken, sier hun også.

Varaordføreren viser til Oslo-modellen, hvor kommunen har definert en minstestandard når de kjøper inn tjenester fra byggebransjen.

– Som politiker har man både forbrukermakt og politisk makt. Man kan sette en standard for innkjøpene man gjør. På samme måte som kommunen har satt en standard, kan man gjøre det som forbruker, og det gjør jeg her. Det jeg liker med Foodora, er at de bidrar til et grønt skifte gjennom å distribuere med sykkel. Men de som gjør det, må også ha ordnede arbeidsforhold, sier Gunaratnam.

Flere politikere vil ha boikott

Flere andre politikere på venstresiden har de siste dagene støttet kravet om tariffavtale i budfirmaet, og de har oppfordret til boikott inntil konflikten er løst.

«Burde vært en selvfølge at Foodora innfrir kravet», skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes på Facebook, og oppfordrer til boikott.

– De kjemper for et fortsatt organisert arbeidsliv og det viktige prinsippet om at det er tariffavtalene som skal være bærebjelken i arbeidslivet, sier Moxnes.

Det samme mener Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap. Inntil arbeidskonflikten er løst, oppfordrer hun til boikott.

– I mellomtiden må folk kose seg med god mat, men da oppfordrer jeg de til å gå ut og spise, eller hente maten sin selv, sier Stenseng til Dagsavisen.

Streiken startet tirsdag

Foodora-streiken var et faktum tirsdag, etter at forhandlingene dagen før brøt sammen. Fellesforbundet har tatt ut 102 ansatte i selskapet i streik, opplyser forbundet. Selskapet har opplyst at de har rundt 600 ansatte i Norge.

Syklistene har i dag en grunnlønn på 120 kroner timen, samt et fast tillegg pr. levering. Ifølge selskapet tjener syklistene i dag 174 kroner i timen i snitt, før eventuelle tips. Ifølge beregninger økonomiavisen E24 har gjort, ligger de noe lavere.

Fellesforbundet har krevd at den såkalte speditøroverenskomsten, som brukes av mange i transportbransjen, skal bli tariffavtalen. Selskapet mener dette vil bli svært kostbart og peker i stedet på Avisbud-avtalen, som har et lavere lønnsnivå.

Klubbleder Espen Utne Landgraff kommenterte bruddet i forhandlingene slik til NTB tidligere i uken:

– Avtalen syklistene ønsker, er tilpasset våre behov, men ledelsen avviser å forhandle om de konkrete vilkårene.

Uklart hva som er krevd

Detaljer om lønnskrav og motkrav er ikke offentlig kjent. Speditøroverenskomsten inneholder et garantert minstelønnsnivå på 202,54 kroner i timen.

– Jeg opplevde at forhandlingene var konstruktive, at megleren gjorde en god jobb og at det bidro til at vi forsto hverandre bedre. Både vi og NTF strakk oss i forhandlingene. Problemet er at det er et voldsomt press på å bli ferdige, fremfor å ta oss tid til faktisk å snakke oss gjennom de vanskelige spørsmålene, uttalte Carl Tengberg, sjef i Foodora Norge, da streiken ble et faktum.

Aftenposten forsøkte torsdag formiddag å få kommentar fra ham om boikott-oppfordringene fra politikere.