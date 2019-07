Sjåføren hørte knitring – og så begynte det å brenne

Ved 08-tiden torsdag rykket nødetatene til et borettslag i Lindebergåsen etter melding om brann i en varebil. Bilen sto da tett inntil en boligblokk, men brannvesenet kunne raskt konstatere at det ikke var fare for spredning.

Bilen begynte å brenne under kjøring.

– Eieren har fortalt oss at han hørte noe knitring. Og så begynte det å brenne. Han kom seg ut av bilen og fikk varslet brannvesenet og politiet, sier Kristin Berggård, oppdragsleder i Oslo politidistrikt.

Sjåføren kom fra det hele uten fysiske skader. Politiet har vært på stedet for å gjøre sine undersøkelser.

– Vi oppretter en sak på brannen og vil etterforske den videre, sier Berggård.