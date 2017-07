Norway Cup ER faktisk størst i verden. På en måte.

På sin hjemmeside skriver fotballturneringen Gothia Cup i Göteborg at den er «the largest and most international youth soccer tournament in the world».

Den svenske versjonen av Wikipedia følger opp: «Gothia Cup, The World Youth är världens största fotbollscup för ungdomar i åldrarna 11 til 19 år.»

Pressesjef Lucy Thoresen i Norway Cup – som sparker i gang med åpningsshow på lørdag – bare fnyser av svenskene:

– De har ikke datakapasitet til å håndtere mer enn 1600 lag.

– De skriver at de har 1730 lag …

– De regner med alle som har ønsket å være med. Ser du på resultatene fra Gothia Cup, så vil du se at de har innledende kamper som ender med walkover. Hadde vi registrert på den måten, hadde vi hatt 2500 lag. Akkurat nå, etter at to lag har falt fra, har vi 1908, sier Thoresen.

Siden oppstarten i 1972 og frem til i fjor har 53.049 lag spilt på Norway Cup.

Fakta: Verdens største kafé? Det er uvisst hva svenskene mener, men på Ekeberg hevder de at de til uken har verdens største kafeteria. Uansett, de skal servere mye mat. Når de er i gang for fullt, serverer de i løpet av en time like mye som en familie på fire spiser på to år. Her er noe av det som går med i løpet av uken: 555.351 brødskiver 60.480 pakker med syltetøy 240.000 pakker med smør 176.000 skiver med gulost 90.000 middagsporsjoner 42.000 varme lunsjer Totalt 60.000 tonn med varm mat KILDE: Norway Cup

Det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra Gothia Cup etter gjentatte forsøk. Men tallenes tale er klar: Norway Cup har flere lag, og er slik sett størst.

Men det er flere måter å måle hvilken turnering som faktisk er størst.

Antall påmeldte lag er én målestokk for størrelsen på turneringen. Det finnes mange andre, for eksempel antall deltagere eller antall kamper. Gothia Cup brisker seg med at de har lag fra 80 nasjoner. Norway Cup har 52.

– Der slår de oss, innrømmer Thoresen.

– Antall deltagende land er det eneste området hvor de er større enn oss, og det kan skyldes at det virker som om det er enklere å få visum til Sverige.

Likevel – blant de 52 nasjonene som sender fotballag til Norway Cup, er det i alle fall ett som skiller seg ut. Nord-Korea, verdens mest lukkede nasjon, stiller med lag i år.

For øvrig kommer også det første jentelaget fra Pakistan til Norway Cup i år.

Fakta: Slik reiser du til Norway Cup Ruter styrker tilbudet og hevder at de er godt forberedt på Norway Cup og en kraftig økning i trafikken. Til og fra kampene reiser du enklest med trikk, T-bane eller buss. Alle med deltagerarmbånd reiser gratis med Ruters transportmidler i sone 1. Velger du bil, beregn ekstra god tid og følg skiltingen for omkjøringer. Informasjon om hvordan du reiser kollektivt til Norway Cup finner du på Ruters hjemmesider.

– Hvor viktig er det å kunne kalle seg «verdens største»?

– Så veldig viktig er vel ikke det, men vi synes det er gøy å kunne si at vi er størst og eldst i verden. For det er vi.

– Alle fotballturneringers mor?

– Ja, det er jo vi som har lært opp de andre. Derfor synes jeg de godt kan være snille med oss, sier Thoresen og sikter til de andre store ungdomsturneringene i verden.

Hun peker også på at Norway Cup var først ute med å ta med jenter. Til og med Norges Fotballforbund ble slått av Norway Cup på kvinnefotballen. De anerkjente ikke kvinnefotball offisielt før i 1976, mens Norway Cup hadde en egen kvinneklasse med åtte lag allerede ved oppstarten i 1972.

– Det var tre år før Gothia Cup ble født, og seks år før Fotballforbundet startet opp NM for kvinner, sier pressesjefen i verdens største fotballturnering, Lucy Thoresen.

Skjerper sikkerheten

Når rundt 25.000 barn samles på Ekebergsletta for å spille fotball, er det noen ting som er viktigere enn hvilken turnering som er størst. Blant dem er sikkerheten.

– Selv om vi hadde ønsket å sperre av hele området, så hadde det ikke vært mulig å gjøre det, sa sikkerhetsansvarlig for Norway Cup, Cato Løken, til Aftenposten tidligere i sommer.

Løken forteller at Ekebergsletta nok er det tryggeste stedet i Oslo den kommende uken, men at de er klar over risikoen.

– Vi ønsker ikke å gå i detaljer på sikkerhetsopplegget, det ville være taktisk feil. Men vi tar innover oss den situasjonen vi har nå, etter hendelsene i Europa den siste tiden, fortsetter Løken.