Store mengder gåsebæsj skaper problemer, men foreløpig må Erik Tollofsen bare finne seg i det

Erik Tollofsen har båtplass i Frognerkilen og er der derfor ofte. Han synes ikke det er så hyggelig. Kommunen har satset mye og lagt til rette for at folk skal kunne være aktive i vakre omgivelser. Der er det båthavn, der er det skateramp, der er det treningsapparater og der er det – ikke minst – havnepromenade og kyststi.

Og så er det gjess der.

– De er blitt et kjempeproblem. For det første beiter de ned gresset, for det andre skal alt de spiser ut igjen. De skiter ned hele området. Det er så mye gåsebæsj at vi sklir i det og drar det med oss over alt, sukker Tollofsen, mens gjessene vagger ned til vannet for å kjøle seg ned i flokk og følge.

Han er også oppgitt over kommunen som har satset mye på å gjøre det pent og hyggelig.

Paal Audestad

– Og så lar de det forfalle. Her var det en frisk, grønn plen. Den har gjessene først spist opp og så skitt ned. Det er knapt ett strå igjen!

– Gåsebæsj er vel et lite problem?

– Ja, men det er så unødvendig. Her kunne det vært så mye bedre med litt spyling og raking, synes Tollofsen.

Norway Cup

Det er ikke bare i Frognerkilen gjessene er et problem.

– Vi plages også av dem hele tiden, sier Pål Sjønnesen. Han leder anleggskomiteen i Abildsø IL. Idrettslaget har et stort, flott treningsområde på slettene ned mot Østensjøvannet.

– Det er fuglebæsj stort sett overalt. Nå, under Norway Cup, har vi tre syverbaner der nede. Det er ikke trivelig å invitere unge fotballspillere til å vasse rundt i gåseavføring. Men det er dessverre ikke mye vi kan gjøre med det.

Gåseplagen er ikke ny. Her kan du lese mer om kampen mot gjess i Oslo.

Grisete for golferne

Gåseavføring er ikke noe stas for golfspillere heller. Det vet de alt om i Oslo golfklubb på Bogstad.

– Det er noe ordentlig dritt, sier daglig leder Niels Vik.

– Du får det på sko, på baller og alt mulig annet og drar det med deg inn i klubbhuset og andre steder.

Vik frykter også at problemet er helsefarlig, men det har han ingen grunn til, ifølge Arne Follestad ved NINA (Norsk institutt for naturforskning).

– Nei, det er rent gress. Det skjer ingen nedbrytning av gresset gåsen spiser, det kommer ut igjen like fint og helt bakteriefritt. Men det har selvfølgelig en estetisk side.

Paal Audestad

Ett halvt kilo dritt om dagen

Han regner med at en gås produserer rundt et halvt kilo møkk hver dag, og det blir mye tilsammen. Golferne prøver å bli kvitt problemet, eller i hvert fall redusere det.

– Vi har prøvd med fuglehunder. De jager gjessene bort en stund, men det tar ikke lang tid før de er tilbake. Vi har vært i kontakt med kommunen, men den kan tidligst begynne å felle gjess 10. august. Det betyr at vi i beste fall må slite med problemet i to-tre uker til. Vi har også søkt om skadefellingstillatelse, uten å ha fått svar, sier Vik.

Kommunen er tilbakeholden med å gi tillatelse til skadefelling av gjess utenfor ordinær jakttid.

Punkterer egg

– Østensjøvannet er et naturreservat, så der er det ekstra vanskelig. Men ellers er det heller ikke heldig med felling av fugl i tettbygde strøk, forteller naturforvalter Kjell Isaksen i Bymiljøetaten.

Men det betyr ikke at gjessene er fredet.

– Nei, men metoden vi bruker mest er å oppsøke redene om våren og punktere alle egg bortsett fra ett i hvert rede. Kanadagåsen, som ble satt ut her i landet på 60- og 70-tallet som jaktobjekter og i dag er uønsket og svartelistet, er nesten borte fra øyene i fjorden som en følge av tiltakene, sier Isaksen.

Bruk gjessene til noe nyttig: Slik lager du helstekt gås i gryte.

Til gjengjeld har hvitkinngåsen, som opprinnelig var en arktisk art, begynt å hekke i våre strøk de siste tiårene.

– Den ble vernet for mange tiår siden fordi den var i ferd med å bli utryddet på Svalbard hvor den opprinnelig hekket. Den er fortsatt vernet.

Den tredje gåsearten som forurenser våre grøntområder og badestrender, er grågåsen. Bestanden av grågås har økt i Norge og sørover i Europa.

– Alt i alt, blir gåseproblemet i Oslo større?

– På lang sikt er det blitt flere gjess. De siste årene har tiltakene vi har satt i verk, bidratt til å stabilisere og til dels redusere bestandene, sier Isaksen, som understreker at det også er mange som setter pris på gjessene.

– Selv om de forårsaker problemer i noen områder, er gjess og andre fugler i byen en kilde til positive naturopplevelser for mange.