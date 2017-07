Kraftig nedgang i vold på byen: – Før var det helt kaos

Flere faktorer har bidratt til å endre utelivet i Oslo det siste tiåret: Heving av aldersgrenser, gode utesteder og bransjeaktører, samt et svært godt utbygd nattbusstilbud.

Lasse Johnsen, avsnittsleder for enheten Etterretning-uteliv i Oslo-politiet, trekker spesielt frem profesjonaliseringen i bransjen. At det er stadig flere seriøse aktører, har ført til at å dra ut på byen i hovedstaden aldri har vært tryggere enn i dag, mener han.

Han mener det har skjedd en markant endring til det positive det siste tiåret.

– De som går ut i Oslo, skal føle seg trygge, og Oslo er en trygg by. Vi ser en veldig positiv utvikling i utelivet i dag, selv om det fortsatt er utelivsaktører som ikke driver godt nok, sier han.

Samtidig vil det alltid være enkelttilfeller, som lørdag ved Blå, og angrepet i Calle’s mat og vinhus i slutten av juni, mener han.

Audun Braastad, NTB scanpix

– Slike hendelser er det primært politiets oppgave å forebygge, men vi har behov for hjelp fra bransjen og publikum. Uønskede hendelser vil tidvis skje på et utested med berusede og rusede gjester, men hyppigheten sier oss ofte noe om driften, sier Johnsen, og legger til:

– Vi har siden 2012 sett en positiv trend, med en markant nedgang i vold og ordensforstyrrelser noe som har en sammenheng med at man har fått inn mange gode drivere. De stedene som ofte er mest belastet er de som drives dårlig.

– Folk er mindre fulle

– Det har vært langt færre hendelser de to siste årene enn tidligere, sier Ola Smith-Simonsen.

Han er daglig leder ved utestedet Jaeger og har 20 års fartstid i bransjen. Han opplever at folk nå kommer tidligere til utestedene og er mindre beruset.

– Da får man et langt mer hyggelig og mindre stresspreget uteliv, sammenlignet med når folk kommer sent og må stå i lange køer.

Smith-Simonsen mener det de siste 10 til 15 årene har vært et skifte i bransjen.

Ken Opprann

– Det er langt færre useriøse aktører enn tidligere. Dagens aktører vil gjestene og byen godt. I tillegg er vaktholdet blitt mye bedre, sier han.

Han påpeker at de mest alvorlige tilfellene på utelivsvold ikke nødvendigvis kommer fra de mest berusede personene.

Samtidig er også taxikøene blitt vesentlig kortere eller også helt borte i perioden. Ruter har satset på nattbusstilbudet og gjort det mulig å kjøre på ordinært månedskort.

– Utelivet var kaos før

Smith-Simonsen får støtte av Joachim Langebrekke, daglig leder for The Scotsman.

– Da jeg startet i bransjen for 22 år siden, var det helt kaos. Nå stiller myndighetene strengere krav, og man jobber tett med politiet med blant annet møter hver fredag, sier Langbrekke.

Han legger til: – Bransjen er mer bevisst på hva de driver med, og aktørene vet at de må jobbe langsiktig.

Inntrykket fra Smith-Simonsen og Langebrekke støttes av Reid Stene, fagansvarlig for kriminalstatistikkene i Statistisk sentralbyrå.

– Et klart trekk er nedgang i vold blant unge menn, og det gjelder særlig utelivsvolden, sier Stene til NTB.

Forskeren viser til funn på bakgrunn av anmeldte lovbrudd de siste årene og levekårsundersøkelsene frem til og med 2015. Den nyeste statistikken på området viser noe lavere voldsnivå de siste tre årene (2014–2016).

Antall skader halvert

Siden 2012 til 2014 har vold knyttet til utelivet nesten blitt halvert, viser tall fra Oslo skadelegevakt.

Både i 1994 og 2012 lå antall registrerte skader hos legevakten på 660 tilfeller årlig. Deretter falt det kraftig. I 2014, siste tilgjengelige år med statistikk, ble det registrert bare 350 slike skader.

Antall dørvakter som er registrert som gjerningsperson, viser en reduksjon på 86 prosent i samme periode. I 1994 ble 104 dørvakter registrert som gjerningsperson, i 2014 var dette tallet ned i 13. I samme periode er de offentlige kravene til dørvakter blitt kraftig innskjerpet.

Også politiets anmeldelsestall i helgene viser en positiv utvikling i samme periode.

Aftenposten har tidligere skrevet om Oslo kommunes «Salutt»-prosjekt, som årlig gjennomfører en måling av folks opplevelse av trygget i sentrumsområdene fredag og lørdag kveld. Undersøkelsen fra 2016 viser at mer enn 7 av 10 spurte var enige i påstanden: «Det er trygt å være ute på gaten.» I 2012 svaret bare litt over halvparten positivt på samme spørsmål.

Årsrapporten fra Trygg i Oslo 2016 (TRiO) viser imidlertid at noe skjer med publikums trygghet utover kvelden: Mens rundt 70 prosent føler seg trygge på kveldstid, er det kun 50 prosent som føler seg trygge nattetid.