I solen på Olaf Ryes plass sitter Erika Strand med sin fire år gamle datter Sissel og spiser is.

– I dag har jeg valgt sjokoladeis, sier datteren og tørker seg rundt munnen.

Moren har på sin side bestemt seg for den mer utradisjonelle lakrissmaken - i kombinasjon med sjokolade. Sissel er rask til å poengtere at hun ikke liker lakris, men når det gjelder is kan hun gjøre et unntak.

– Jeg elsker all is, sier Sissel.

Det er hun ikke alene om.

Krone-is er folkefavoritt

Hennig-Olsen har solgt omtrent 16 millioner is i løssalg hittil i år. Det er en økning på 1,5 prosent fra samme periode i fjor, opplyser salgsdirektør John Henry Kjellesvik.

Pressebilde

Iskremprodusenten Kulinaris, som blant annet driver den lille boden ved Olaf Ryes plass, rapporterer en økning i iskremsalget på omtrent 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De selger primært kuleis i kiosk, samt halvlitersspann i butikk.

For at du skal slippe å tape en diskusjon om hvorvidt din favoritt også er andre nordmenns favoritt, har vi hentet inn salgstall over de 20 mest solgte småisene.

Inkludert salg av flerpakninger, er krone-is fra Diplom-Is den absolutte folkefavoritten. Ser man derimot utelukkende på løssalg i dagligvare, kiosk og bensinstasjon, er det Royal trippel fra Diplom-Is som troner på topp.

Ved utgangen av uke 24 hadde Diplom-Is solgt over én million Royal trippel i Norge. I kroner og øre tilsvarer det salg for 21.630.000 kroner.

Diplom-Is på topp

Av de 20 mest populære småisene distribueres hele 14 av Diplom-Is.

Den felles salgsstatistikken for de to store produsentene inkluderer ikke salg hos et hundretall filialaer av Esso og Mix, som begge dekkes av Hennig-Olsen. Ved disse to kjedene er bestselgerne Crème Mandel, Daim Balltopp, Softshake sjokolade, Krone-Is og Sandwich.

Bestselgerlisten tyder på at oppskriften på den ultimate iskremen, sett med norske øyne, inneholde både fløteis med vaniljesmak og sjokolade.

Og det er mange gamle schlägere som går igjen på topplisten, år etter år.

Tradisjonell kuleis

Når det gjelder kuleis fra isdisk, oppgir Hennig-Olsen at det er de tradisjonelle smakene som selger best: vanilje, sjokolade, pistasj og jordbær. Av de mer utradisjonelle på bestselgerlisten, finner vi Oreo-kjeks og grønn te.

Roar Langli, daglig leder i den lille iskremfabrikken Kulinaris, forteller at de tradisjonelle smakene også stiller sterkt hos dem. De har blant annet distribusjonsavtale med Deli DeLuca-kjeden.

Topplisten ser slik ut for Kulinaris’ kuleis:

Sjokoladeiskrem Vaniljeiskrem Cookies- og vaniljeiskrem Bringebærsorbet Jordbærsorbet

Markedssjef Heidi Sandnes i Diplom-Is opplyser at deres mest populære kuleis også er av de mer tradisjonelle: gammeldags vanilje, sjokolade, jordbær, pistasj og lollipop. Av årets nyheter er det salt karamell som utmerker seg, ifølge Sandnes.

Tjener godt på iskald glede

Diplom-Is, den største av iskremprodusentene, har ennå ikke levert regnskap for 2016 til Brønnøysund.

For lillebror Hennig-Olsen er imidlertid tallene klare. De omsatte for 773 millioner kroner i fjor, som er ny rekord. Dermed haler de innpå konkurrenten.

Resultet før skatt var på nær 86 millioner kroner. Etter et underskuddsår i 2009, har marginene til iskremprodusententen i Drammen år for år blitt stadig bedre, viser regnskapene.