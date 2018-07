– Jeg tror det er viktig å vise at vi bryr oss. At vi engasjerer oss i Romsås, sier Ibtisam Bouyambib (18).

Hun står på Humleby kunstgress sammen med en liten gruppe aktivitetsledere som spiller fotball, croquet og kaster frisbee med barna på banen. Sammen med Radi Halabi (16) og andre ungdommer er hun aktivitetsleder på Romsås i to uker i løpet av sommeren. De er to av 116 ungdommer bydel Grorud har gitt sommerjobb i løpet av feriemånedene.

Forbilder

– Jeg tror det spesielt er bra for de litt yngre å se at vi tar del i lokalsamfunnet, og prøver å bygge relasjoner med dem. Og så får vi jo forhåpentlig gode referanser og litt penger i lommeboken, sier Halabi.

Dermed konkluderer hun på samme måte som forskere gjør i en ny analyse av utfordringene på Romsås.

Aftenposten var med natteravnene en helt vanlig fredagskveld på Romsås. Her kan du lese hva vi opplevde.

Ingar Storfjell

Varselrop fra Romsås-rektor

Det var i våres rektor Jarle Dukic Sandven ved Bjøråsen skole og Tiurleiken skole sendte et alvorlig varselbrev til politiet og nok en gang brakte Romsås i medias søkelys.

I brevet beskrev Sandven hvordan unge gjengmedlemmer nærmest terroriserte nærområdet, krevde inn «bøter» fra barn og foreldre og tvang barn til å selge hasj på ungdomsskoler.

Nå har Romsås igjen blitt utpekt som et satsingsområde i den nye Groruddalssatsingen, et tiårig samarbeid mellom staten og Oslo kommune som startet i fjor.

– Vi kjenner forholdene på Romsås godt, og det var klart for oss at det er en av de delbydelene med størst levekårsutfordringer, sier bydelsdirektør i bydel Grorud, Øystein Eriksen Søreide.

På’an igjen

Det er kanskje ikke rart, for det er ikke første gang Romsås får et såkalt områdeløft. Det samme skjedde i forrige 10-årsperiode, med Groruddalssatsingen fra 2007 til 2016.

Det var imidlertid en annen type ekstratiltak som ble satt inn den gang, fokuset var mer på forbedringer av ytre og fysiske elementer, som parker og fellesområder, ifølge Eriksen Søreide og byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

Fakta: Groruddalssatsingen 2017–2026 9 områdeløft Bydel Alna: Trosterud-Haugerud, Lindeberg Bydel Bjerke: Linderud, Veitvet–Sletteløkka Bydel Grorud: Romsås, Ammerud Bydel Stovner: Stovner sentrum, Haugenstua og Vestli.

Fakta: Groruddalssatsingen 2007–2016 8 områdeløft Bydel Alna: Furuset og Lindeberg Bydel Bjerke: Veitvet-Sletteløkka og Linderud-Økernbråten-Vollebekk Bydel Grorud: Romsås og Ammerud Bydel Stovner: Haugenstua og Stovner sentrum

– Men hvorfor skal man tro på at dette områdeløftet vil være mer suksessfullt enn tidligere satsingers områdeløft på Romsås?

– Fordi vi videreutvikler områdeløftmetodikken, hvor vi har en nedenfra-opp-tilnærming. Det er lokalbefolkningen som skal settes i førersetet på hva som bør gjøres på Romsås, forteller Marcussen.

Det er tre områder som er blinket ut: Oppvekst, utdanning og sysselsetting.

Ingar Storfjell

– Lokalbefolkningen skal ha regien

Høyt frafall fra videregående skole, lav sysselsetting og økte forskjeller mellom rik og fattig, var blant problemstillingene forskerne satte søkelyset på da områdeløftet skulle settes i gang.

Forsker ved by- og regionforskningsinstituttet NIBR og leder for analysen, Marit Ekne Ruud, mener et suksessfullt områdeløft vil være avhengig av godt samspill på lokalt nivå mellom bydelens tjenester, frivillige og private aktører i nærmiljøet.

Allerede har bydelsledere som i sitt daglige arbeid har nær kontakt med lokalmiljøene, merket en forskjell i arbeidet med delbydelene.

– Tidligere var det mye tydeligere at kommunen satt med regien. Nå skal den gis til lokalbefolkningen, sier programleder i Bydel Grorud, Cecilie Skar.

Julie Berg Melfald

Fakta: Områdepolitikk for Oslo Oslo kommune har utviklet en egen politikk for utsatte områder. Målet er et alle steder i byen skal være trygge og gode steder å bo og vokse opp. Ved aktivt å følge med på levekårsstatistikk og andre data skal negativ utvikling møtes på et tidlig tidspunkt. Politikken skal også motvirke en fremtidig negativ utvikling i andre etablerte eller nye boligområder. Områdesatsingene som igangsettes skal organiseres etter modell av Groruddalssatsingen, der beboerne aktivt involveres i arbeidet. I tillegg til Groruddalssatsingen har byrådet startet en ny Oslo sør-satsing og en områdesatsing på Grønland.

Rektor-varsel mobiliserte lokalmiljøet

Ole Jørgen Pettersen, avdelingssjef for samfunn og nærmiljø i bydel Grorud, mener rektorens varselbrev i våres mobiliserte lokalmiljøet.

– Det var mange fraværende voksne før Romsås fikk denne oppmerksomheten, men nå er tilstedeværelsen en helt annet. Det er konfliktdempende i seg selv. Foreldre er mer til stede, og vi har også fått tettere samarbeid med skolen og idrettslag, sier avdelingssjefen.

På Romsås har det virket positivt:

Dialogmøter mellom ungdom og voksne, et oppsøkende team snakker med ungdom i området som ikke ellers ville hatt en trygg voksenperson å forholde seg til.

Bjøråsen skole har satt treningshallen til disposisjon to ganger i uken. Treningsavgift til idrettslag blir dekket av bydelen for ungdommer som har behov for det.

Ungdomsklubben har utvidet åpningstidene, og en søndagscafe på Raven ungdomsklubb gir unge mellom 18 og 25 år en møteplass.

Pettersen understreker at voksen tilstedeværelse er en av de viktigste faktorene for å motvirke urolige ungdomsmiljøer.

– Når vi slipper lokalbefolkningen mer til – noe vi ikke klarte å gjøre i stor nok grad i forrige satsing – så vi ser resultater allerede i form av et tryggere nærmiljø, ifølge avdelingssjefen.

Fakta: Om Groruddalssatsingen Tiårig samarbeid mellom stat og kommune i tett samarbeid med innbyggere i satsingsområdene Delt inn i tre delprogrammer: nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting Skal bidra til varig forbedring av utvalgte nærmiljøområder og tjenester i Groruddalen Omfatter bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner Videreføring av Groruddalssatsingen 2007–2016

Andre skal lære av Romsås

Byråd Marcussen tror ikke alle tiltakene innført på Romsås nødvendigvis vil fungere andre steder i byen, men mener erfaringene fra det kommende områdeløftet kan bli verdifullt.

– Dette områdeløftet kan gi oss en helhetlig metodikk for hvordan vi håndterer kompliserte utfordringer også andre steder i byen. Forhåpentligvis kan vi få en vifte av forskjellige tiltak som kan brukes i områdepolitikken i de ulike bydelene, sier Marcussen.

Si ;D-innlegg: – Vi østkantungdommer er lei av hvordan mediene fremstiller oss!

Ingar Storfjell

– Vi mistolker hverandre litt

Tilbake på Humleby kunstgress tror Ibtisam og Radi at det er i nærmiljøet endringer først og fremst bør skje.

– Mange har ulike perspektiver og vi mistolker hverandre litt. Jeg tror det viktigste er å bygge relasjoner med hverandre, kanskje spesielt mellom ungdom og voksne, sier Ibtisam, som også jobber som hjelpeleder på Ravnen ungdomsklubb.