Nå kommer ishallen på Frogner

Hvor lenge det er blitt snakket om en ishall på Frogner, er det kanskje ingen som vet.

– Første gang jeg kjenner til at det ble drømt om en ishall, var i forbindelse med OL i 1952. Da ble hallen bygget på Jordal, sier Tor Audun Sørensen, som i 12–13 år har ledet en pådrivergruppe for hallen.

– Da hadde vi kjempet for kunstisflate i en del år allerede. Fra 2005 har det vært jobbet reelt for å få til en ishall. Et forprosjekt ble levert i 2010.

Nå kommer den.

Fakta: Slik blir ishallen Kostnadsrammen er 231 millioner pluss moms. Ifølge den overordnede tidsplanen for anlegget, skal byggearbeidene starte til høsten og avsluttes to år senere. Den skal ligge delvis nedgravd i området mellom tennisbanene/Frognerbadet og Frogner stadion. Hallen blir et hverdagsanlegg for kunstløp, hockey, kjelkehockey og kortbaneløp med tribuneplass til 300 personer. Det blir i tillegg et eget styrkerom, kontorer og møterom.

Sonja Henies ishall

Like før jul vedtok bystyret å gå inn for bygging av det som på folkemunne i et par tiår er blitt hetende Sonja Henie ishall, selv om det i Oslo er tradisjon for å gi idrettsanlegg navn etter hvor de ligger, og ikke etter personer.

– Det viktigste er selvfølgelig å få hallen på plass, men vi mener det vil være en god markering av vinterbyen Oslo å kalle den opp etter vår største og mest berømte idrettsutøver gjennom alle tider. Sonja Henie vokste opp på Frogner plass og hadde Frogner stadion som sin treningsarena, sier Sørensen.

Og kunstløpstjernen, som vant OL tre ganger på rad, er ikke glemt; i slutten av måneden skal det «skytes» scener til en ny norsk film om henne på Frogner stadion, og det arbeides også med en amerikansk film om Sonja Henie.

Følsomt område

Å bygge et digert idrettsanlegg i randsonene til Frognerparken, mellom tennisbanene og Frogner stadion, er ingen spøk.

– Vi har hele veien vært innforstått med at vi ikke kan sette opp en garasjelignende hall her. Derfor har vi også hatt et tett og godt samarbeid med Frognerparkens Venner, som også har vært med i pådrivergruppen. For at den skal bli mest mulig diskret, skal hallen graves fire meter ned i bakken, sier Sørensen.

Fornøyd byråd

På Frogner var det planer klare for både flerbrukshall og ishall. De ble vedtatt av bystyret, men det fulgte ikke penger med. Og planene manglet realisme.

Nå kommer altså ishallen.

– Selv om vi har fått til et taktskifte for idretten og skal bruke 4,9 milliarder på anlegg de neste fire årene, må vi være praktiske og nøkterne. Det er mange oppgaver som skal løses, sier byråd Rina Mariann Hansen.

På Frogner ble løsningen å redusere ambisjonen og kutte ut flerbrukshallen: – Kunstløperne og andre har ventet i 20 år på denne ishallen. Nå får er vi et flott anlegg for skøytesporten, særlig kunstløp, som har hatt altfor lite treningstid innendørs.

Alfa og omega

– For kunstløpmiljøet vårt er hallen helt avgjørende. Den er alfa og omega, sier Ingar Lae, som er leder for Oslo skøyteklubb.

– Med den hallen slipper vi å kjøre barn rundt omkring i hele Oslo for å trene. I dag har vi treninger på Furuset, Grünerløkka og på Jordal, sier Lae.

Han har et bitte lite håp om at hallen skal stå klar til klubbens tradisjonelle juleshow i 2019.

– Er det noen interesse for kunstløp i Oslo?

– Vi har 130 deltagere mellom fem og ti år på vår kunstløpskole utendørs på Frogner. Grobunnen for kunstløp er veldig god her i bydelen.

Nåløyet er trangt og veien er lang og bratt, men det er håp også for norske kunstløpere i de største mesterskapene.

– Så om noen år kan vi få en ny Sonja Henie fra Frogner?

– Vi drømmer om det, men det er et veldig langt lerret å bleke. Men nå som det er klart at hallen kommer, har vi jo klart å bleke ett langt lerret, sier Lae.