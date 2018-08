Taxisjåfør slått ned og ranet i Oslo

– To personer skal ha slått ned sjåføren og stjålet noe fra bilen hans, opplyste operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB klokken 03.50.

Sjåføren ble slått i ansiktet, men kom fra hendelsen uten skader.

Pågrepet

Politiet fikk meldingen om ranet klokken 03.28 natt til lørdag. 15 minutter senere pågrep de to menn i 20-årene som passet taxisjåførens beskrivelser.

Hva som ble stjålet, og om det er snakk om store verdier er ikke avklart.

Ny melding fra taxi

Ved 08.30-tiden ble politiet kontaktet av en annen taxisjåfør som meldte at noen kunder hadde stjålet penger og løpt. Gjerningspersonene ble observert da de løp inn i en oppgang i Dronningens gate hvor politiet litt etterpå fikk melding om at det var tømt et pulverapparat i oppgangen.

Barnevernsvakten

Politiet melder at de rykket ut til stedet, uten å finne noen som paset til beskrivelsen av gjerningsmennene. I stedet plukket de opp tre mindreårige jenter som ble overført til Barnevernsvakten.