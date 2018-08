Søndag ettermiddag ble det fullstendig kaos på Nationaltheatret T-banestasjon, og en Brann-supporter falt ned i sporet og ble alvorlig skadet. Den skadede bergenseren er i begynnelsen av 20-årene.

Sportsklubben Brann åpner dørene til Stadion i ettermiddag for supportere som føler behov for å snakke etter ulykken.

– Vi har kontakt med familien hans og venter spent på informasjon om hvordan det går med ham, sier Vibeke Johannesen, daglig leder i Sportsklubben Brann, til BT.

Før kampen mellom Brann og Vålerenga, hadde politiet mobilisert utenfor Nationaltheatret T-banestasjon med flere patruljer.

– Vi var på stedet med noen patruljer, fordi denne stasjonen var mellom der de to tilhenger-gruppene oppholdt seg, sier Runar Skarnes som er leder for politiets operasjonssentral.

Sveinung Berg Bentzrød

Stoppet ikke opptenning av bluss

Skarnes understreker at han ikke selv var til stede, men baserer uttalelsene sine på det han har fått rapportert.

Da Brann-supporterne kom til plassen utenfor T-banestasjonen tente de opp bengalske lys – bluss – som røykla området.

Politiet grep ikke inn på dette tidspunktet.

– Jeg tolker det slik at patruljene som var der vurderte at det ikke var et problem med bluss siden det var utendørs, sier Skarnes.

– Er det lovlig å tenne opp bluss i sentrum?

– Nødbluss som er av pyroteknisk type, er søknadspliktig til lokalt brannvesen.

Skarnes sier at dersom det ikke er overhengende brannfare kan politiet velge å ikke slå så hardt ned på det. Men da de så supporterne bevege seg inn på stasjonen måtte de ta grep.

Sarah Sørheim

Fulgte etter med to patruljer

– Jeg er blitt fortalt at Brann-supporterne tente bluss idet de var på vei ned til østgående perrong. Da patruljen så det, fulgte de etter med to patruljer, men de kommer da litt bak i køen og ulykken inntreffer nesten med en gang.

Videoer, tatt av Aftenpostens kulturredaktør som var til stede, viser at politiet står utenfor like etter at Brann-supporterne har gått inn. Det er uklart når politiet fulgte etter. På videoen da ulykken skjer, er ikke politiet på perrongen.

Skarnes sier at supporterne oppførte seg fint utenfor, så tilskuerne ble ikke stoppet, eller ledsaget gradvis med ned på stasjonen.

Sarah Sørheim

Skal evaluere

– Håndterte politiet denne situasjonen rett?

– Det er alltid slik at når man ser «fasit» i ettertid, ser man hva man kunne gjort annerledes. Politiet som var der gjorde det som de mente var riktig i øyeblikket, sier Skarnes.

– Det er klart at dette er en tragisk ulykke. Om politiets rolle påvirket utfallet direkte eller indirekte tror jeg ikke blir riktig for oss å kaste noen dom over. Men vi må være villig til å se og evaluere om noe kunne blitt gjort bedre.

Det er vektere fra City Security som har ansvaret for vakthold på stasjonen. På videoen under kan man se at vekterne ble hentet til perrongen etter at ulykken skjedde. Daglig leder Anders Ek i vekterfirmaet, sier at han ikke har detaljkunnskaper om hva som skjedde og hvilke vurderinger som lå bak vekternes avgjørelse om å stå utenfor mens folk strømmet inn på stasjonen.

Ek ber Aftenposten snakke med Sporveien om dette. Kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien sier at vekterne sto ute der også politiet var til stede.

– Ut ifra det vi vet nå, så er det ikke noen annet vi kunne gjøre. Vi har erfaring med fotballfans og hadde tilpasset bemanning i forhold til det. Vi kunne ikke forutse det som skjedde, sier Asperud.

– Hvorfor sto vektere på utsiden og ikke inne?

– Jeg kjenner ikke til omstendighetene og kan ikke kommentere dette, sier Asperud.

Sporveien har et profesjonelt apprat til å ta seg av T-baneførere som havner i slike situasjoner. Asperud opplyser at føreren av ulykkestoget får oppfølging av dette teamet.

Hamret på T-banen

På grunn av kraftig røyk på stasjonen ble brannalarmen utløst. Sporveien opplyser til Aftenposten at togene ikke skal stoppe på stasjonen i slike tilfeller, men kjøre sakte forbi. Dette skjedde også søndag ettermiddag: T-banen kjørte videre i sakte fart, uten å stoppe for av- og påstigning på stasjonen.

Aftenpostens kulturredaktør var på stasjonen og hørte at noen hamret på T-banen sekunder før det ble ropt om at T-banen måtte stoppe på grunn av ulykken.

– Vi har vitneforklaringer på at det ble banket på T-banevognen. Vi kan foreløpig ikke si hvor mange personer som banket på, sier politiadvokat Eric Lindset.

Saken etterforskes som ulykke av politiet. Sporveien har levert bilder fra videoovervåking fra stasjonen til politiet.

Bergenseren skal ha falt på skinnegangen mellom første og andre vogn. En teori er at folk hamret på T-banevognen i et forsøk på å få den til å stoppe. I forbindelse med dette falt Brann-supporteren på skinnegangen.

– Vi etterforsker bredt og har alle muligheter åpne. Vi har ikke alle detaljer fra videoene klare ennå, men jobber for å kartlegge det som har skjedd, sier Lindset.

Hittil har politiet avhørt syv vitner. Politiet har også tatt et kort avhør av T-baneføreren. Ifølge Lindset vil det være naturlig å avhøre ham på nytt.

– Hvorfor stoppet han ikke?

– Det er for tidlig å si noe om dette, svarer Lindset.