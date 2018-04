I overkant av 50.000 mennesker så Karpe Diems Adjø Montebello da den gikk på kino fire dager i desember i fjor. Da billettene til omtrent 130 visninger i Oslo ble lagt ut for salg, brøt systemet sammen. Likevel ble ikke filmen satt opp flere dager, og bortsett fra på en festival i Sverige er den ikke vist offentlig siden.

Før nå.

Lørdag 5. mai vises Adjø Montebello som gratis utekino på en fotballbane mellom skolene på Holmlia. Bak står filmfestivalen OsloPix, som nå drar i gang konseptet Pix Nabolag.

– For oss er dette ekstra stas. Dette er filmen vi virkelig ønsket oss, men som vi trodde var vanskelig å få tak i siden den bare var en engangsgreie. Vi sendte en håpefull mail til Karpe Diems management og fikk et stort «GO» tilbake, sier festivalsjef Susann Østigaard fra OsloPix.

Et stort kunstnerisk løft avsluttes med en film som oser av overskudd. Fet, rørende og hysterisk på samme tid. En herlig gave til Karpe-fansen, skrev vi i vår anmeldelse av Adjø Montebello.

Vil vise film der folk bor

Adjø Montebello var avslutningen på et to år langt prosjekt med musikk, videoer, konserter og film fra Chirag Patel og Magdi Abdelmaguidi i Karpe Diem, og filmen mikser opptak fra tre konserter i Oslo Spektrum med en fiksjonshistorie om de to som samfunnsfiender som dømmes til døden.

Karpe Diem har nå pause fra konserter på ubestemt tid for å jobbe med ny musikk og nye prosjekter.

OsloPix er en filmfestival som ble arrangert første gang i fjor. Nå gjentas den, på Klingenberg, Saga og Kunstnernes Hus Kino i juni. Med konseptet Pix Nabolag vil man også nå ut i byen, utenfor Ring 2, og vise film utendørs til folk som ellers ikke besøker festivalen.

– Utekino er gøy og arrangeres ganske ofte, men da som regel mer sentrumsnært. For oss handler dette om å ta utekinoen til folks nabolag og skape en unik kulturopplevelse som kan bygge samhold, identitet og stolthet for egen bydel, sier Susann Østigaard.

Drabantbyen Holmlia med sine 38.000 beboere er altså først ut. Planen er å gjøre Pix Nabolag til et fast konsept som viser film i forskjellige bydeler, men så langt har man ingen konkrete planer om hvor, når og hvilken film som blir den neste.

Vises sent på kvelden

Adjø Montebello vises på Holmlia 5. mai kl. 21.30. Visningen er et samarbeid mellom OsloPix, Euforia Film, Holmlia Sportsklubb, Holmlia Yacht Club og Frivillighetssentralen, og er støttet av Obos. Aldersgrensen er 12 år, eller 9 år i følge med voksen.

På spørsmål om duoen i Karpe Diem selv vil være til stede under visningen, svarer arrangøren at «invitasjon er sendt».