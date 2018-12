I november vedtok bystyret en ny russtrategi for Oslo. Desentralisering av rusmiljøer er et hovedfokus i strategien, som ble enstemmig vedtatt. Ingen fremmet da noe forslag om et fristed.

Det får helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til å reagere på Aftenpostens oppslag om at et flertall i bystyret, inkludert Ap, vil ha et fristed, også omtalt som et skjermet uteområde for personer i det åpne rusmiljøet i Oslo.