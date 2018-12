I vinterhalvåret er det langt mellom cruiseskipene. På Akershusstranda er det stille rett før jul, kanskje treffer man ikke på annet enn måker på de vel 900 meterne fra Rådhusplassen og ut til Vippetangen.

Det ønsker Høyre-politikerne Eirik Lae Solberg og Anne Haabeth Rygg å endre på. I dag er strekningen hovedkai for cruiseanløp, men hvorfor skal et så attraktivt område være forbeholdt cruiseskip, spør de.

– Det skjer lite her, spesielt om vinteren. Forslaget vårt er forsøk på å skape liv på strekningen, samtidig som man binder sammen de ulike delene av Fjordbyen, sier Solberg.

– Det er viktig at det blir helårsaktivitet, ikke bare uteserveringer, påpeker Rygg.

Fakta: Færre cruiseanløp enn før Selv om Oslo havn i 2013 fikk et langtidsmål om å øke antall cruisepassasjerer med 40 prosent, går utviklingen i motsatt retning. 2013: 158 cruiseskip, 298.986 passasjerer. 2014: 130 cruiseskip, 235.509 passasjerer 2015:102 cruiseskip, 198.268 passasjerer 2016: 81 cruiseskip, 171.634 passasjerer 2017: 101 cruiseskip, 197.886 passasjerer

Konkret foreslår de at man i fremtiden slutter å legge til cruiseskip her, men i stedet bruker området til flytende boliger og leilighetsbygg i inntil 3–4 etasjers høyde. De ønsker samtidig kulturlivet og flere serveringssteder inn.

– Man må gjøre dette til et levende område hvor folk bor og ferdes, og som folk ønsker å dra til, sier Solberg.

Byantikvaren vil frede utsikten

Nylig varslet Byantikvaren at de ønsker å frede områder rundt Akershus festning. Byantikvaren vil sikre at det monumentale festningsverket ikke bygges inn i fremtiden, men for alltid vil ligge godt synlig fra byen rundt.

Høyres forslag kan gi dem en hjelpende hånd. I stedet for enorme, kritthvite cruiseskip er tanken at Akershusstranda kan få flytende bebyggelse som både i høyde, farge- og materialvalg underordnes festningen.

Samtidig er den lang nok til at det er mulig å tenke mangfoldig.

Oslo Høyre (ill.)

Går det an å se for seg at et område lenger ut for eksempel kan brukes til helårshavn for dem som bor i båt, spør Anne Haabeth Rygg. Høyres 10.-kandidat ved neste års kommunevalg bor selv i båt og ivrer for bedre løsninger. Hun påpeker samtidig at hovedstaden, i motsetning til de andre byene i Oslofjorden, faktisk ikke har noen skikkelig gjestehavn. Kanskje den kan få plass her også?

– Mange som seiler eller ferdes i Oslofjorden, snur lenge før de kommer til Oslo. Det er ingen skikkelig gjestehavn i byen, og det er synd. Vi har fjordbyen med Opera og det hele ned mot sjøen, men ikke fasiliteter for dem som kommer sjøveien, sier Rygg.

Forslaget fra henne og 1.-kandidat Eirik Lae Solberg er ikke offisiell Høyre-politikk riktig ennå, men de håper og tror at de får gjennomslag for det når programmet de skal gå til valg på, vedtas.

Får støtte hos MDG

En som applauderer forslaget, er Einar Wilhelmsen, leder i Oslo MDG.

I høst vedtok partiet at de ønsker å avvikle cruisetrafikken helt i hovedstaden. Ikke minst hvordan de attraktive havnearealene kan brukes på andre og bedre måter, var sentralt for MDG.

– For det første utgjør cruisetrafikken en kilde til forurensning. Men det andre og viktigste er at vi gjerne vil bruke plassen til noe annet. Næringen legger beslag på noen av de fineste eiendommene i hele byen, sier Wilhelmsen.

– Det er egentlig bare fantasien som setter grensene her. Men det går an å se for seg både nye badeplasser, lekearealer og restaurant, og mye mer, sier han.

Høyre-politikerne går ikke like langt. De mener man gjerne kan ha cruisetrafikk til Oslo i fremtiden også, men at den i så fall bør legge til på mindre sentrale steder.