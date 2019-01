Mann frikjent for uaktsomt drap etter dødsulykke i Oslo

Mannen dømmes imidlertid til 30 dager betinget fengsel for brudd på veitrafikkloven, melder NRK.

Ulykken skjedde i februar i fjor i krysset Sandakerveien-Hans Nielsen Hauges gate på Sandaker.

Den 20 år gamle mannen var på jobb for Bymiljøetaten i Oslo og drev med snøbrøyting da ulykken skjedde.

Ifølge tingrettsdommen fremkommer det at vegvesenets granskningsrapport konkluderte med at ulykken skyldtes at «snøfreseren foran på traktoren utgjør en stor blindsone, og at tiltalte derfor ikke har sett syklisten. Videre heter det i granskningsrapporten at «syklisten var mørkkledd og sannsynligvis lite synlig til tross for rødt blinkende lys bak på sykkelen og ryggsekken».

Retten viser også til at det ulykkeskvelden var et spesielt komplisert trafikkbilde på ulykkespunktet på grunn av høye brøytekanter, mange ryddemaskiner med blinkende lys. Vitner har betegnet situasjonen som «kaotisk» og «et lysshow».

Det fremkommer også av tingrettsdommen at tiltalte kjørte i «sneglefart» mot krysset. «Etter bevisførselen kan retten vanskelig legge annet til grunn enn at tiltalte utviste den særlig oppmerksomhet som situasjonen krevet.