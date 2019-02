– Vi har sikret oss videoopptak for viser selve hendelsen. Her kan det virke som om det er én, kanskje to, gjerningsmenn, sier operasjonsleder Vidar Pedersen ved Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Den ene gjerningsmannen kan også være påført skader, og politiet lette etter ham søndag morgen.

Politiet fikk melding om knivstikkingen søndag klokken 2.07.

Først klokken 05.45 var politiets krimteknikkere ferdige på stedet, og Storgaten kunne åpnes for trikken.

Kjenninger av politiet - kritisk for én

To av mennene er i 20-årene, den siste i slutten av 30-årene.

Det er den eldste som er kritisk skadet.

Alle tre er kjenninger av politiet fra tidligere.

Politiet fikk bare en kort prat med to av dem før de ble kjørt videre av helse, og sier at det derfor er for tidlig å si om knivstikkingen er gjengrelatert

Tilstanden for en av dem skal være kritisk, og alle tre ble etterhvert kjørt til Oslo universitetssykehus Ullevål.

Knivstikkingen skjedde i krysset Storgaten/ Ebbells gate i Oslo sentrum.

Det var VG som først meldte om saken.

– Den første meldingen gikk ut på at en mann var stukket med kniv og lå på bakken. Han har er sendt til sykehus i ambulanse. Meldingen går på at han er knivstukket i magen, men skadeomfanget er ukjent, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til avisen.

Etter kort tid fikk politiet beskjed fra legevakten om at ytterligere to personer hadde kommet dit med knivskader.

– Ut fra de opplysningene vi nå har, virker det som at de har vært involvert i samme hendelse. Men rollene er foreløpig uklare, sier Pedersen.

Åstedet ligger få hundre meter fra Oslo kommunale legevakt i Storgaten.