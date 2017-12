Sabotasje mot Oslo-politiet - politibil påtent i sentrum

Politibilen sto parkert bak Sentrum politistasjon utenfor Storgaten 27.

Det var klokken 03.22 at ansatte på restaurant Himkok Storgata destilleri slo alarm til politiet.

De hadde kjent røyklukt etter stengetid, og da de kikket ut, så de den overtente politibilen.

– Bilen ble sist brukt mandag, så det er like sannsynlig at brannen skyldes en teknisk feil. Funn av en bensinkanne på stedet gjør at vi tror noen har satt fyr på bilen, sier operasjonsleder Line Skott ved Oslo politidistrikt.

Vraket er nå tauet inn for tekniske undersøkelser:

– Bilen er fullstendig utbrent, og må nok kondemneres etter at vi har sikret oss spor, sier Skott.

Sjekker overvåkingskamera

Dette er et område av Oslo sentrum med svært mange overvåkingskamera, og politiet var tirsdag morgen i ferd med å sikre seg opptak fra disse.

Patruljene oppsøkte også bensinstasjoner for å sjekke om noen har kjøpt bensin på en kanne av samme type som den som lå igjen på åstedet.

Mange av bensinstasjonene har også overvåkingskamera, så politiet tror det er godt håp om å finne de(n) skyldige.

Før Hovedbrannstasjonen rakk å kjøre de få hundre metrene til brannen forsøkte en privatperson å slukke bilen.

Han fikk i seg noe røyk, og fikk tilsyn av ambulansepersonell.

Etterlyser vitner

Politiet har ennå ikke fått kontakt med noen som har sett selve hendelsen.

De ber mulige øyenvitner om å ta kontakt på telefon 02800.

– Dette er en veldig spesiell sak. Jeg kan ikke huske at noen har satt fyr på en patruljebil så lenge jeg har vært i Oslo-politiet, sier Skott.

Angrep Sentrum politistasjon

21. juli i år rakk en 70 år gammel mann å knuse 12 glassruter på Sentrum politistasjon og to ved politiposten på Oslo S før han ble pågrepet.

– Vi har ikke avhørt mannen ennå, men etter hva vi vet nå, så var han ikke helt fornøyd med politiet. Jeg tror det handlet om at han ikke hadde klart å finne en åpen politistasjon, og at han derfor ble sint, uttalte operasjonsleder Tor Arne Bakken den gangen.

Storgata: En parkert politibil står i full brann. Brannvesen og politi på stedet — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 5, 2017

I starten hellet vi til at dette kunne være teknisk feil, men funn på stedet tyder nå på at brannen kan være påsatt. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 5, 2017

Det er funnet en tom bensinkanne i nærheten av politibilen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 5, 2017