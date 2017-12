En leser ble forbløffet over det irrgrønne bekkevannet der Makrellbekken går under Ullernchausseen/Ring 3, like ved Hafslund og Smestad Gjenbruksstasjon.

– Er vannet giftig? Er det farlig?

– Nei, svarer de beroligende i Vann- og avløpsetaten. Det er ofte folk derfra som er på ferde når bekker og elver blir irrgrønne.

Forklaringen er enkel. Etaten leter etter feil på avløpsnettet og bruker farge for å finne eventuell lekkasje. De bekrefter at det er feilsøking på avløpsnettet som er årsak til den stemningsfulle julegrønne fargen på bekken. Fargemiddelet som er brukt er helt ufarlig.

Les også: Den gule flod ble rød

I Makrellbekken har det selvfølgelig aldri svømt makrell. Navnet er en forvanskning av «Markskillebekken», et navn som kommer av at bekken dannet grensen mellom gårdene Huseby, Voksen, Smedstad og Holmen.