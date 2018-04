Selv om det har roet seg noe det siste året, har boligmarkedet i Oslo vært brennhett i 10 år. Stadig flere flytter til byen, tomte- og boligprisene er økt voldsomt, og boligbyggingen har skutt fart med ca. 2800 nye boliger i året.

Husbanken opererte frem til 1996 med et minimumsareal for hvor store leiligheter måtte være. Minimum 55 m² for en toroms leilighet, og minimum 40 m² for en ettromsleilighet.