Kan Galleri Oslo rives? Slik skal arkitektene jobbe.

Mandag gikk startskuddet. Eierne av Galleri Oslo har hyret inn fem ulike arkitektfirmaer som skal tegne alternativer til den utskjelte, langstrakte bygningen i Oslo sentrum.

Allerede 1. februar skal forslagene ligge på bordet.

– Hensikten er å belyse mulighetene som eierne og byen står overfor dersom Galleri Oslo rives, sier Mona Ingebrigtsen.

Hun er direktør i eiendomsselskapet Oslo Areal, den største av eierne. Og understreker at dette ikke er en arkitektkonkurranse, men et betalt parallelloppdrag.

– Dermed får vi eierskap til prosjektene og mulighet til å plukke fritt fra dem, i stedet for velge ett, sier Martin Mæland.

Den tidligere Obos-sjefen er hyret inn som prosjektleder. Med seg får han blant andre den erfarne byplanleggeren Øystein Grønning.

Fakta: Dette er arkitektene Fem arkitektfirmaer skal levere hvert sitt forslag: A-lab, Arcasa, Mad, Nordic og Saaha. De har frist til 1. februar 2019. Deretter vil forslagene bli vurdert. I mars-april vil forslagene bli vist frem offentlig, og før sommeren 2019 skal eierne ta stilling til om de vil gå videre med prosessen. I så fall blir det en ordinær reguleringsprosess, som vil ta flere år. Samtidig må leieforhold avklares, flere av dagens leietagere har langvarige kontrakter. Det må dessuten rives og bygges i flere etapper.

Vil tredoble arealet

Betongkolossen Galleri Oslo fyller 30 år i år. Antagelig rekker den å fylle 40 år også. For arbeidet med å erstatte den med noe annet vil ta tid. Og aller først må eierne finne ut hva noe annet egentlig er.

– Fem år er optimistisk. Det kan ta inntil ti år før byggingen kommer i gang, sier Mæland.

Han er tydelig på at det vil ta tid og viser til Postens tidligere brevsenter, tvers over gaten for Galleri Oslo, som eksempel.

Det er snart 12 år siden KLP kjøpte eiendommen, og det er snart åtte år siden Posten flyttet ut. Fortsatt står det tomt. Rivingen kan kanskje komme i gang i 2019.

Men planen der, som ble vist frem tidligere i år, kan også stå som eksempel på hva som kan være aktuelt som erstatning for Galleri Oslo. KLP ønsker å bygge Norges høyeste bygning på 135 meter.

Rolf Øhman (arkivbilde)

Også eierne av Galleri Oslo ser for seg å bygge i høyden. For at det skal lønne seg for dem å rive og bygge nytt, mener de en tredobling av eiendomsmassen – fra dagens ca. 40.000 m² over bakken til minst 120.000 m² – må til.

Området rundt Oslo S, landets mest sentrale, ble allerede i 2004 definert som et høyhusområde av bystyret. Det tar bare tid å bygge dem.

Mer byliv er et mål

Selv om arkitektene jobber fritt, er mange premisser gitt.

Løsningene deres må la seg realisere uavhengig av om bussterminalen skal flytte eller ikke. Det må løses på en slik måte at Akerselva senere kan graves frem, og det må løses slik at den overbygde Nylandsveien, som går over taket på dagens bussterminal, helt eller delvis kan rives.

Utgangspunktet er også at en tredjedel av arealet skal brukes til boliger. Det er i tillegg et mål å unngå å bygge en ny barriere, slik dagens bygning er. I stedet skal det sikres tverrforbindelser til Grønland og områdene oppover i byen.

Rolf Øhman (arkivbilde)

Den nye bebyggelsen må dessuten møte bakken på en bedre måte. I dag er Galleri Oslo vendt innover, mot sin lange passasje. Nå er målet å sikre byliv og utadrettet virksomhet på bakkeplan.

– Tiden er moden for nye tanker om hvordan helt nye løsninger kan prege området. Det pågår allerede en omfattende transformasjon rundt Oslo S, og utnyttelsen av Galleri Oslo er helt sentralt i denne dynamikken, sier Mona Ingebrigtsen i Oslo Areal.

De er største eier, og sammen med Akershus fylkeskommune og Linstow eier de nesten 90 prosent. Men eiendommen er organisert som et sameie med flere små eiere i tillegg, og det blir opp til sameiet å ta den endelige beslutningen om de skal gå videre med arbeidet.

Beslutningen skal etter planen tas før sommeren 2019.