– Jeg er en ung kvinne som brenner for Oslo. Jeg har bodd i Vestre Aker, i Hausmanns gate i sentrum, på Stovner, Høybråten, Grünerløkka og nå på St. Hanshaugen. Jeg er en skikkelig Oslo-nomade, som elsker byen min, sier Saida Begum til NRK.

Begum er utdannet jurist og er partiets fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret. Hun har også vært rådgiver for Høyres justispolitikere på Stortinget og har sittet i bystyret siden 2011.

Første gang

Dersom innstillingen vedtas, er det første gang Oslo Høyre velger en ordførerkandidat med flerkulturell bakgrunn.

– Ordførerrollen bør tilpasses fremtiden, og det er ikke slik at man må være en middelaldrende hvit mann for å være ordfører i Oslo. Selv ikke for Høyre, sier Ellen Chr. Christiansen, leder av nominasjonskomiteen.

Jan Tomas Espedal

Nominasjonskomiteen har også enstemmig innstilt Eirik Lae Solberg (47) som byrådslederkandidat på Høyres liste til kommunevalget i 2019.

Han er tidligere finansbyråd, ble første gang valgt inn i bystyret i 2007 og er i dag gruppeleder for partiet i bystyret. Han har en mastergrad fra Cambridge i Storbritannia i europeisk politikk.

Avgjøres 3. desember

– Eirik Lae Solberg og Saida Begum er en kompetent duo som har hjerter som banker for Oslo og tung politisk kompetanse. Med disse to på topp, vil Oslo Høyre ha et særdeles godt utgangspunkt for å gjenvinne styringen i hovedstaden etter valget i 2019, sier Ellen Christine Christiansen.

Fakta: Slik er innstillingens ti på topp 1. Eirik Lae Solberg 2. Saida Begum 3. Pia Farstad von Hall 4. Øystein Sundelin 5. Jenny Clemet von Tetzschner 6. Yassine Arakia 7. James Stove Lorentzen 8. Silja Lutro 9. Ola Kvisgaard 10. Anne Haabeth Rygg

Kommunevalget 9. september 2019 vil avgjøre om de rødgrønne får beholde Oslo eller om borgerlige kandidater vil ta over for byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen (SV).

Nominasjonskomiteens innstilling skal behandles på Oslo Høyres nominasjonsmøte 3. desember