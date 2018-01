Når du åpner døren til Marthes Lekestue i Hegdehaugsveien i Oslo er det som å reise 100 år tilbake i tid. Godteri i kremmerhus og miniatyrmøbler til dukkehus er noen av godbitene som preger leketøysbutikken.

Butikken ligger litt tilbaketrukket fra gaten, nærmest i en bakgård, og er derfor ikke lett å få øye på. Men nå har Marthes Lekestue og andre småbutikker innenfor Ring 2 fått muligheten til å ta opp kampen mot kjedene med de store butikkvinduene.

For seks uker siden lanserte Ina von Turow appen som heter FNDR. Her har flere strøksbutikker fått muligheten til å vise frem sine produkter. Kundene kan til og med kjøpe varer via appen når de er mindre enn hundre meter fra butikken.

LES OGSÅ: Handelen i sentrum sliter

– På det meste har jeg hatt fem-ti kunder på én dag som har vært her etter å ha funnet butikken på FNDR. Jeg regner med at vi vil få flere kunder når appen blir mer kjent. Jeg synes appen fungerer veldig godt, sier Marthe Lunde som etablerte lekebutikken for seks og et halvt år siden.

– Må støtte dem før de forsvinner

Unni Slåtten fra Gjøvik er innom butikken for å handle miniatyrmøbler til seg selv. Hun har hørt om FNDR, men ikke rukket å bruke den ennå.

– Min sønn er IT-interessert. Han fortalte meg om den. Jeg synes det er viktig å ta vare på kjedeuavhengige småbutikker. Vi må støtte dem før de forsvinner. Derfor kommer jeg til å bruke appen, sier Slåtten.

Rolf Øhman

Marthe Lunde har selv vært vitne til at flere småbutikker har kommet og gått i Hegdehaugsveien og Bogstadveien de årene hun har holdt til der. Mange er blitt erstattet av kjeder.

– Nå har vi for eksempel tre Joe & The Juice på noen hundre meters avstand. Jeg har vært heldig som har en huseier som er opptatt av mangfold, sier Lunde.

LES OGSÅ: Sier ja til kjøpesenter på Majorstuen

Trist gravegate

Ina von Turow flyttet til Homansbyen da Bogstadveien var under graving for noen år siden. Hun la merke til at flere butikker led under dette. Da dukket ideen om å utvikle en app for å fremme handelen i Oslo sentrum.

Nærmere 100 butikker er tilknyttet appen i dag. I løpet av våren regner hun med at tallet vil øke til over 200. Flere butikker langs Bogstadveien, på Grünerløkka, Torggata og i sentrumskjernen er allerede tilknyttet FNDR.

– Nå kan man sitte hjemme og planlegge handleturen. Brukerne kan velge ut varer før de går ut døren. Og så får man en pipelyd når man nærmer seg butikken, sier Turow.

Rolf Øhman

Hun har fått med noen investorer og rekruttert flere tenåringer som er ambassadører for appen.

– Målet er å beholde butikkmangfoldet i byen. Jeg vil at kundene skal gå fysisk inn i butikken. Derfor er det mulig å betale for en vare når man er maks hundre meter unna butikken, forklarer Turow.

Det er gratis for butikker å være tilkoblet appen, men hvis kunden betaler for en vare via appen, må butikken betale fem prosent av kjøpesummen til FNDR.

– Akkurat nå er vi ikke opptatt av å tjene penger. Det viktigste er at folk blir kjent med den, sier Turow.

– Lys fremtid

Nettstedet Pindem jobber også for å fremme lokal handel, og vil lansere sin løsning i februar. Det blir en gratistjeneste for lokale butikker. Pindem har allerede gjort avtaler med strøksforeninger på Grünerløkka, Karenlyst og Torggata.

– Flere butikker vil forsvinne på grunn av digitalisering. De lokale butikkene vil også bli rammet, men de har større fleksibilitet og lavere kostnader sammenlignet med kjedene. Ved hjelp av smarte løsninger kan småbutikkene omstrukturere seg enkelt, overleve og vokse. Fremtiden er lys for lokale butikker, tror gründer Ørjan Aleksander Jenssen.

Han tror at også kjedene vil tilpasse seg lokale forhold.

– Det lokale blir viktigere fremover. Vi vil nok se en fremtid hvor kjedene utvikler stadig mer lokale konsepter, nettopp for å fremstå som en lokal nisjebutikk, sier Jenssen.

– Bra utvikling

Lars Fredriksen, utviklingssjef i Oslo Handelsstands Forening, sier at dette er eksempel på en positiv utvikling som er i startfasen.

– Vi har lagt merke til at gründeren bak FNDR-appen har et stort engasjement for småbutikker. Nå vet vi at flere lignende løsninger er på vei inn i markedet. Vi kan foreløpig ikke si at den ene er bedre enn den andre. Akkurat nå er løsningene i startfasen, men det blir vanskelig å nå et stort publikum med én app, noe som må til for at man skal tjene penger på dette, sier Fredriksen.

Han mener at det må ofte være en stor fordel, gjerne økonomisk, for at folk i stort mon skal ta appene i bruk.

– De som har lykkes best med dette i Norge er dagligvarebransjen fordi appen gir en fordel på noe du skal handle flere dager i uken. Jeg har ofte møter med teknologistartups som ønsker å nå kundemarkeder med sin app. Men en utfordring med apper er at det finnes altfor mange av dem, derfor er det kun de som er «menighetsstyrte» som har størst suksess, med det mener jeg apper som appellerer til dine interesser eller behov, sier Fredriksen.