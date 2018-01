Kommunen rakk ikke å kjøre kunstsnø andre steder enn til Ola Narr før naturen selv ordnet opp.

Villsnø dalte plutselig ned i store mengder, og vintereventyret inntok også sentrale strøk. Bymiljøetaten er i full sving med å foredle gaven gaven fra oven, den kjører skispor ikke bare blant Markas snøtunge trær, men også blant byens blokker.

Etaten prepper så mye den rekker.

– Vi har noen utfordringer som begrenser kapasiteteten. Maskinen må transporteres på bil og vi har problemer med å finne plasser for av- og pålessing, men vi kjører så mye vi rekker. Etter det siste, kraftige snøfallet er det nå fine forhold en rekke steder i byen, sier Knut Johansson, seksjonssjef for Nordmarka i Bymiljøetaten.

Fakta: Her er det preparerte byløyper Målet før helgen er å ha klare spor her: St. Hanshaugen Ola Narr Tøyenbadet Frognerparken Torshovdalen Tonsenhagen Holmendammen Stovnerbakken Grønliåsen og Søndre Ås gård Eventuelt jordene ved Klemetsrud skole «Hundeløypa» ved Årnes i Sørkedalen «Hundeløypa» ved Hønefoten, Maridalen Flere løyper vil bli kjørt etter hvert

Får løypene leve i fred for fotgjengere?

– Vi oppfatter ikke dette som et problem. Det er ikke forbud mot å ferdes i løypa til fots eller med hund, bare man ikke tråkker direkte i selve sporet. Skiløypene er brede med plass til alle, hvis man tar hensyn. Vi kjører også så ofte at løypene er veldig faste og tåler en god del tråkking før kvaliteten forringes betydelig.

Kampen om skisporene kan være ganske heftig

– Hvordan er det md «bikkja i bakken»?

– Hunder er også en del av friluftslivet, og det er ikke forbud mot hunder i løypa. Men det er viktig både at eierne påser at hunden ikke skaper farlige situasjoner, og at skiløpere tar hensyn til hunder i løypa. Den største utfordringen med hunder er ofte avføring. Det er lite hyggelig med blå Swix under og et godt lag med noe helt annet utenpå. Vi må derfor oppfordre hundeeiere om å være flinke til å plukke opp etter hundene sine, sier Johansson.