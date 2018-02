Bor du innenfor Ring 2, får du ikke lengre adoptere utekatt

Dyrebeskyttelsen Norges lokalforening i Oslo og Akershus har alltid 40–50 katter som trenger nye hjem. Men de siste tre årene har de skjerpet kravene til hvem som får adoptere katt fra de for å forebygge at katter blir hjemløse eller omplassert.

– Folk over 60 år får ikke kattunger, som krever mye aktivisering. De som bor høyere enn bakkeplan i Oslo, slik at katten må gå gjennom en oppgang, får ikke katt fra oss. Når eier er på jobb, klager naboene på at katten sitter i oppgangen, og så må den omplasseres. Eller de bekymrer seg over at katten går ute og vil inn. Dette får vi stadig henvendelser om, sier Katarina Andersson i Dyrebeskyttelsen.

Hun sier at mange blir overrasket over at de er blitt så strenge.

– Vi adopterer ikke lenge katter som bør være utendørs til folk som bor innenfor Ring 2 eller i trafikkerte områder. Men katter som foretrekker å være innendørs, stiller det seg noe annerledes.

Området innenfor Ring 2 omtalet gjerne som indre by, og det omfatter mye av den klassiske «kvartals-byen» med murgårder. Det inkluderer strøk som Grønland, Tøyen, Grünerløkka, St. Hanshaugen, Frogner og Majorstuen.

Fakta: Velg riktig katt Velg rasen som passer til ditt aktivitetsnivå og hva katten kan få oppleve av aktiviteter i løpet av en dag. Besøk flere oppdrettere. En seriøs oppdretter har sosialisert kattunger godt: De bør ikke gjemme seg under sofaen hele tiden du er der. Besøk oppdretter hjemme. Hils på kattemor og andre katter som bor der. En seriøs oppdretter svarer på spørsmål, vil følge dere opp hjemme og stiller krav til kattungekjøpere. Spør oppdretter om hvordan katten er i sitt gemytt. Dere velger en venn for de neste 15 årene, så bruk tid. Ikke kjøp katt om dere ikke kan komme hjem til oppdretter og hilse på kattemor og andre katter som bor hos oppdretter. Det er ingen rasekatt om stamtavlen mangler, uansett hva selger sier, og selv om kattemor og kattefar har stamtavle. Kilde: Maria Myrland, stambokfører i Norske Rasekattklubbers Riksforbund.

– Hvorfor er dere blitt strengere?

– Det har med erfaring å gjøre. Å lufte katter i bånd i trafikken har vi ikke sansen for. De smetter lett ut av selen og forsvinner på den måten.

Mange setter seg ikke inn i hva det er å ha huskatt eller rasekatt. Mange forbereder seg bare ved å se på kattebilder. En aktiv rasekatt som for eksempel bengal er ikke for alle – for å si det slik, sier Katarina Andersson.

I fjor adopterte de bort 100 katter, men en del fikk også nei.

Mary Altaffer / TT / NTB scanpix

Småbarnsfamilier bør velge en trygg katt

Et tips til folk som ønsker seg katt er å tenke igjennom hva slags hverdag de kan tilby katten – og hva slags rasekatt eller huskatt som passer inn i familien. Både rasekatter og huskatter kan fyke høyt og lavt og prate ustanselig.

Det er smart å sjekke ut hvor aktiv, sosial og vokal katten er. Både i huskatt-kull og rasekatt-kull er kattene forskjellige. Vil du ha lyd og fart eller en rolig pus som hviler ved siden av deg i sofaen?

– En forsiktig katt kan bli en flott familievenn i 15 år. Men en familie med små barn bør velge en utadvendt kattunge, sier Maria Myrland. Hun fører stambøkene i Norske Rasekattklubbers Riksforbund. Mest populære akkurat nå:

Maine coon, den største rasekatten med medium lang pels. En naturrase fra Maine i USA.

Sibirkatt, en medium til stor katt med medium lang pels. Naturkatt fra Russland som øker i popularitet her til lands.

Ragdoll, en stor og medium rolig katt med semilang pels, siamesermasket farge, blå øyne og varierende mengde hvitt.

Hellig Birma, en medium stor katt med semilang pels, siamesermasket farge, blå øyne og hvite poter.

Norsk Skogkatt, eneste norske katterasen. En stor naturrase med medium til lang pels, som har utviklet mange av sine kvaliteter i norsk natur.

May Synnøve Rogne

– Katter er ikke så forskjellige som hunder, men forskjellige er de. Eldgamle raser som abessinier og burmeser er aktive. Bengalkatten er veldig aktiv. De roligste kattene er perser og exotic, korthåret perser. Perser kan trives som innekatt.

Fakta: Dette trenger pus for å trives Aktive katter må ha mye stimulering. Alle katter må ha frisk luft. Huskatter har sterke jaktinstinkter og trives sjelden som innekatt. Skal man ha innekatt, bør man ha minst to som aktiviserer hverandre. Et klorestativ sparer møblene og gir mulighet til å klatre. Glemmer man kattens behov, kan de få adferdsproblemer. De maser. De kan angripe når eier går forbi, da de ikke har annet å jakte på. Eier blir det eneste som beveger seg inne. (Kilde: Maria Myrland, Norske Rasekatteklubbers Riksforbund)

Stenersen, Tor

– Katter tåler ikke mye kulde. De er egentlig ørkendyr fra Nord-Afrika. Hvis en katt vil inn, skal den slippes inn, sier Maria Myrland.

– Hvordan velger man rette individ?

– Det er ikke lett å vite hvordan en kattunge vil utvikle seg som voksen. Men kattemorens eier har nok et inntrykk, sier Maria Myrland. En rasekatt koster fra 8000 kr til 25 000 kr, avhengig av rase og om den skal brukes i avl. Årlige utgifter for en katt generelt er mellom 5000 og 7000 kroner.

Fakta: Før du kjøper eller skaffer katt: Still deg selv disse spørsmålene: Hvor aktiv ønsker du at katten skal være?

Vil du ha en katt med mye lyd og som prater mye - eller en stille katt

Skal katten gå mye ute eller være mye inne?

Ikke velg rasekatt eller huskatt etter utseendet.

– Hvilke katter passer ikke med barn?

– De fleste katter kan omgås barn om de er vant til det og barna respekterer katten. Katter som skvetter og er engstelige bør ha rolige hjem. De forsiktige er ofte glad i eieren sin, men passer ikke til å være mye ute. Katter er selvstendige av natur, skjønt de trenger like mye stell og pass som hunder. Hunder er imøtekommende. Katten må godta deg. Når katten blunker eller myser, trives den og liker deg. Jeg blunker alltid tilbake til kattene mine, sier Maria Myrland.