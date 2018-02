En mann i 20-årene ble truffet av flere skudd på Holmlia i Oslo onsdag kveld, men skadene er ikke livstruende. Politiet utelukker ikke at skytingen er gjengrelatert. Mannen er innlagt på Ullevål med alvorlige, men ikke livstruende skader.

Ifølge politimester Hans Sverre Sjøvold er det mange unge mennesker på Holmlia som synes det er mer lettvint å tjene penger på narkotikasalg, enn å konsentrere seg om skolegang.

– Vi må være ærlige og si at vi har kriminelle som hegner om egne revirer for å drive med kriminalitet på Holmlia, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo til NRK.

– Holmlia har høyeste prioritet for politiet nå, sier han videre.

Denne helgen har politiet fått utvidet mulighet til å ransaking, såkalt visitasjonsordre.

Flere episoder

Det har de siste månedene vært flere alvorlige voldshendelser på Holmlia.

Så sent som 21. januar ble to menn i 20-årene knivstukket. Politiet opplyste først at det kunne være snakk om så mange som tolv gjerningspersoner, men det er ikke kjent om noen er pågrepet for denne voldsepisoden.

I begynnelsen av oktober ble en 21 år gammel mann skutt på Holmlia. Mannen ble kritisk skadet, men tilstanden bedret seg. Aftenposten har tidligere meldt at syv personer er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk i denne saken, og seks av dem sitter i varetekt.

Det er ikke kjent om politiet knytter onsdagens skyting til noen av disse hendelsene.

I juni ble en 16 år gammel gutt som var elev ved Holmlia skole slått bevisstløs og innlagt på barneintensivavdelingen på Rikshospitalet i koma. Gutten døde halvannen måned senere. En 18 år gammel gutt ble siktet for dødelig vold.

Negativ utvikling de to siste årene

Bakteppet er en klar økning i den registrerte ungdomskriminaliteten i Oslo de siste to årene. Etter mange års nedgang snudde det, og både i 2016 og i 2017 viste statistikken en negativ utvikling, spesielt på voldsområdet.

I fjor sommer aksjonerte politiet mot det de beskrev som et ungt kriminelt nettverk i Oslo sør, blant annet på Holmlia. 25 personer ble pågrepet, og det var mistanker om alvorlige volds- og narkotikalovbrudd.

Noen måneder tidligere hadde politiet startet et eget prosjekt for å stanse begynnende gjengkriminalitet i området. De advarte mot koblinger til etablerte kriminelle gjengmiljøer i hovedstaden.

– Ungdom blir rekruttert til å utføre narkosalg og utøvelse av vold. Vi har registrert barn helt ned i 14-årsalderen som har kontakt med disse miljøene, sa John Roger Lund, leder for Oslo politidistrikt enhet øst, i juli i fjor.

