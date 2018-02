– Vi har mottatt flere tips fra publikum. Det setter vi pris på, men vi oppfordrer fortsatt medborgere til å komme med tips, sier Anne Alræk Solem, som leder seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo-politiet.

Blant annet ønsker etterforskerne mer informasjon om en bil som var ved åstedet.

– Vi ønsker tips dersom noen har sett en bil stå i området før klokken 21 mandag. Fargen på bilen er vi ikke sikre på. Uansett type bil og farge ønsker vi at man melder fra til oss, sier Solem.

Mannen i 20-årene som ble truffet av flere skudd er utenfor livsfare og ved bevissthet. Han ble avhørt torsdag.

– Vi hadde et innledende avhør med fornærmede torsdag.

– Forklarte han seg om det som skjedde?

– Jeg ønsker ikke å komme inn på hva vi snakket om i avhør fordi vi har flere vitner som vi skal avhøre. Vi ønsker ikke at de blir påvirket av informasjon i mediene, sier Solem.

Etterforskerne har allerede avhørt flere vitner, men Solem ønsker ikke å fortelle hvor mange. Vitneavhørene fortsetter gjennom helgen.

Styrker forebyggende arbeid

Politiet i Oslo styrker det forebyggende arbeidet mot kriminalitet etter skytingen Holmlia.

Regjeringen har bevilget politiet i Oslo 30 millioner til forebygging i 2018, men til tross for at pengene ennå ikke er på plass, setter politiet inn ekstra ressurser.

– Nå later vi som om pengene har kommet og iverksetter en styrking av det forebyggende arbeidet. Det er besluttet i dag. Vi kommer til å være mye mer synlig på Holmlia i tiden fremover, sier John Roger Lund, leder for enhet øst i Oslo-politiet til NRK.

Dan P. Neegaard

Torsdag kveld ble det klart at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stiller på et folkemøte på Holmlia tirsdag for å drøfte situasjonen.

– Uholdbar situasjon

– Vi tar bekymringene fra innbyggerne våre på Holmlia på største alvor. Jeg forventer at politiet i Oslo får alle de ressursene som trengs til deres essensielle arbeid for trygge nærmiljø i Oslo, skriver Johansen i en e-post til NTB.

Fungerende leder i SV Kari Elisabeth Kaski sa til NTB torsdag at situasjonen på Holmlia er uholdbar.

– Vi må erkjenne at dette er et akutt problem og noe politikerne må jobbe sammen om for å løse, sa hun. Kaski etterlyser ressurser til tiltak i revidert budsjett til våren.

De siste månedene har vært flere voldshendelser på Holmlia, som har over 30.000 innbyggere. Så sent som 21. januar ble to menn i 20-årene knivstukket i nettopp Ravnåsveien.

I begynnelsen av oktober ble en 21 år gammel mann skutt i hodet i Åsbråten helt sør på Holmlia. Mannen ble kritisk skadet. Tilstanden hans har bedret seg, men han har fått varige skader.

Tilsammen syv unge menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter skytingen i oktober. Seks av dem sitter fortsatt i varetekt.