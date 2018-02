På et lite kontor i Kvadraturen sitter to herrer og jobber med en plan som virker ganske vill. De vil sprenge et digert hull i en fjellskrent på fineste Frogner, og fylle det med biler! Det minner veldig om et parkeringshus. Og det i en by hvor de styrende makter vil gjøre det så vanskelig som mulig å ha bil i sentrum. Hvor gale er Knut Bertil Steen og Christian Aas-Engelstad som tilsammen kaller seg Grønnere Oslo?

Det blir dyrere og vanskeligere å parkere i gaten, da er kanskje et hull i fjellet løsningen?

– Vi er ikke gale, vi tenker bare nytt og annerledes. Vi skal ikke bygge et parkeringshus dypt under bebyggelsen i Kruses gate, vi skal bygge et mobilitetshus, forklarer de.

Fakta: Prosjektet Det skal sprenges en diger fjellhall. Inne i den skal det bygges to haller på fire etasjer hver. De skal være 105 meter lange og 17 meter brede. Veidekke skal sannsynligvis stå for jobben, hvis prosjektet blir realisert. Det skal være innkjøring fra Haxthausens gate med fotgjengerutgang i Lille Frogner Allé. Det skal være plass til opptil 600 biler, sykkelparkering mm. Alle plasser skal ha ladestasjon og det skal være faste plasser, ikke korttidsparkering. Huset skal ha delingstilbud for både elsykkel elbil av flere slag.

– Og det er noe helt annet?

– Ja faktisk nesten det motsatte. Et parkeringshus er et hus som du kjører til og plasserer bilen imens du ordner ett eller annet. Et mobilitetshus er et sted hvor du setter bilen når du ikke bruker den, slike steder er det et stort behov for i indre by hvor mulighetene for gateparkering reduseres kraftig. Spesielt er behovet stort for plasser med ladestasjoner. Alle plassene i vårt hus skal ha ladestasjoner. Det kan bidra til å få andelen elbiler på Frogner opp på nivå med resten av byen. Og så vil det være et trygt og tørt sted for syklister å plassere sine doninger, også store lastesykler som du ikke så lett får plassert i en bod, sier Knut Bertil Steen, det er han som snakker mest.

Mobilitetshuset skal ikke bare være et sted hvor du kan kjøpe eller leie plass til bilen din. Initiativtagerne tror at stadig færre i fremtiden vil eie en bil som står ubrukt det meste av tiden. De tror deling er fremtiden. Derfor vil det bli plass til delingsordninger for både sykler og elbiler i huset.

Deling er fremtiden

– I stedet for transportmiddel tenker vi transportoppdrag. Du trenger ikke samme transportmiddel til alle transportoppdrag. Du trenger kanskje en SUV når du skal på hytta på fjellet, en liten elbil når barn skal kjøres på trening og en transportsykkel som er lett å parkere når du skal handle. Da er det enklere å være med i et delingsprogram enn å eie, sier Steen.

Det er ikke bare Grønnere Oslo som har tro på at bildeling blir viktigere og mye mer utbredt i fremtiden.

De fremstår overbevisende. De snakker politisk korrekt om deling og færre biler og flere elkjøretøy. De snakker om å få parkerte biler borte fra gaten. Prosjektet høres ut til å være både fremtidsrettet og fornuftig. Men det høres også dyrt ut. Hvorfor ikke bruke et eksisterende parkeringshus?

– Fordi mobilitetshuset må ligge der folk bor. Vi tror det er akseptabelt å gå 300 meter for å hente en sykkel og kanskje det dobbelte for en gang iblant å hente bilen.

Vet ikke hva det vil koste

Hva vil det koste å leie eller kjøpe en parkeringsplass for en bil eller en sykkel i en diger fjellhall på Frogner?

– Vi vet ikke. Det vil markedet bestemme.

– Men hva vil det koste å bygge hallen, en milliard?

– Nei, langt under halvparten, men vi vet ikke akkurat. Men vi har kapitalsterke eiere som har så sterk tro på prosjektet at de vil bygge, hvis vi får lov, sier Aas-Engelstad.

Parkeringshus kan være god butikk på Frogner. Der er mange villige til å betale mye for et sted å sette bilen.

Og da er vi ved et ømt punkt. Selvaag hadde tidligere planer om et lignende prosjekt, som de måtte gi opp. Og Grønnere Oslo fikk avslag da de ba Plan- og bygningsetaten (PBE) om et oppstartsmøte. PBE oppfattet forslaget som et parkeringshus som vil øke trafikken, noe som er så i strid med kommuneplan og andre overordnede føringer for Oslos utvikling at etatene ikke så noen grunn til å bruke ressurser på en planprosess.

Fakta: Bakmennene Bak Grønnere Oslo står to lavprofilerte men pengesterke interesser. Den ene er Snorre Bentsen som i 1999 solgte EuroPark og senere etablerte OnePark og som ifølge Kapital drev over 50.000 parkeringsplasser i 2015. Den andre er den enda mer mediesky finansmannen Edvin Austbø som sannsynligvis også er god for over en milliard.

Misforstått i kommunen

Med andre ord har Grønnere Oslo så langt møtt veggen.

– For å ta Selvaag først, så var det et noe helt annet enn det vi tenker oss. Det var planer om et vanlig parkeringshus med parkometer, korttidsparkering og mye trafikk ut og inn. Her skal det, ved siden av delingsbilene, være faste plasser og lite trafikk. Mens deres hus ville skape mer trafikk, vil vært skape mindre, sier Steen.

– Men den kommunale bråstoppen …

– PBE har rett og slett misforstått oss. De har trodd vi ønsker å bygge et vanlig parkeringshus som vil øke trafikken i en by hvor Byrådet har et uttalt mål om å redusere biltrafikken kraftig. Vi mener at vårt prosjekt vil gjøre det lettere å ha elbil i denne delen av byen og i tillegg bidra til å redusere antall biler.

Positive politikere

– Men hva gjør dere for å få prosessen i gang?

– Vi jobber for å få bystyret til å vedta at PBE skal starte planprosessen. Det har vi godt håp om å få til etter at vi har fått positive tilbakemeldinger fra både Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, sier de to.

– Når kan anlegget stå ferdig?

– Byggetiden vil være snaut to år, men perioden med anleggsstøy vil være på under ett år. Vi håper at det kan stå klart i løpet av 2020, sier de to.

I morgen kan du lese hva politikere og naboer mener om prosjektet.