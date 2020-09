DNT og Skiforeningen ønsker å kjøpe historiske Trantjern ved Mylla

De to friluftsorganisasjonene vil drive gården sammen. Vil ha ubetjent hytte, markastue, boller, kakao og aktiviteter på eiendommen.

Trantjern gård er til salgs. Skiforeningen og DNT har sammen meldt seg som interessenter. Vidar Martinsen/EiendomsMegler 1 Hadeland

Trantjern gård var det siste stedet i Marka hvor private tilbød overnatting for skiløpere og turfolk. Aftenposten skrev nylig at gårdseiendommen på 44 mål nå er til salgs.

Gården har over 300 kvadratmeter boplass og 28 sengeplasser fordelt på ni soverom.

– Trantjern ligger utrolig fint til Nord i Marka. Området er snøsikkert, og det er rikelig med muligheter for både skigåing og annet friluftsliv hele året. Stedet har en lang historie, og har vært et viktig sted for mange mennesker gjennom 100 år. Vi har lyst til at dette skal fortsette, sier Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen.

Skiforeningen og Den Norske Turistforening (DNT) Oslo og Omegn vil nå gå sammen om å sikre stedet for allmennheten.

Skiforeningen: Markastue med boller og kakao

Eide understreker at de ikke helt har bestemt seg for hva slags aktiviteter de vil tilby, om de får kjøpt stedet sammen med DNT.

– Vi ønsker å bruke det til organiserte aktiviteter. Det kan for eksempel bli skikurs, skiskole eller leirskole. Eller en delvis betjent plass med fyr på peisen, kakao med krem og boller, sier Eide.

Han håper at Trantjern kan bli et sted hvor skiklubber kan dra på samlinger, men også et sted skoleklasser og turgåere kan bruke.

DNT: Vil bygge ny betjent Markastue

DNT Oslo og Omegn ønsker å videreføre sitt hovedkonsept i Marka, som er ubetjente Markastuer.

– DNT har i mange år utviklet et omfattende rute- og hyttenett i Marka. Vi har lenge ønsket oss et sted nordover i Marka mot Mylla, som vil bidra til å utvikle stinettet oppover mot denne flotte delen av Marka, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

Han håper de to organisasjonene får kjøpt stedet sammen.

– Det kan gi DNT muligheten til å bygge en ny ubetjent hytte på tomten til glede for mange brukere av Marka sommer og vinter. Dette bidrar til at DNT og Omegn får et mer helhetlig tilbud i Marka, sier Wikborg.

Både Skiforeningen og DNT har økonomiske krefter i ryggen.

– Vi er blitt kontaktet av private aktører som har lyst til å være med på å sikre stedet, sier Wikborg.

Også Skiforeningen har alliert seg med private.

– Disse kan bidra økonomisk til både kjøp og oppgradering av stedet, sier Eide i Skiforeningen.

På nåværende tidspunkt kan ingen av foreningen avsløre hvem de private aktørene er. Skiforeningen og DNT skal på befaring fredag 25. september, to dager før den offisielle visningsdagen.

Turisme siden 1917

I boken De siste nordmarkinger skriver forfatter Eva Husby om historien til familien Ødegård. Familien slo seg ned på Trantjern for å starte gårdsdrift kombinert med turisme i 1917.

Husby er opptatt av at stedet ikke skal privatiseres. Hun håper at det igjen kan bli Markastue med overnatting på gården.

– Det er fantastisk flott om friluftsorganisasjoner som DNT og Skiforeningen overtar stedet sammen. Da får markabrukerne være på Trantjern i generasjoner fremover, sier Eva Huseby.

Ifølge eiendomsmegler Marius Rundhaug i Eiendomsmegler 1 er det stor interesse for eiendommen.

– Så langt har 170 bedt om informasjon om budene som kommer inn, forteller Rundhaug.