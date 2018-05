– Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen. Slik kan kommunen sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne i en pressemelding.

Natt til tirsdag brøt Akademikerne forhandlingene i Oslo kommune, og oppgjøret går nå til mekling. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland uttrykker at staten er innstilt på å komme fram til gode løsninger innen meklingsfristen den 23. mai.

– Det lot seg dessverre ikke gjøre å komme til enighet om en ny hovedtariffavtale med Akademikerne. Nå trenger partene bistand fra Riksmekler for å komme helt i havn, skriver Mæland i en pressemelding.

Aksepterte økonomisk ramme

Akademikerne aksepterte den økonomiske rammen, men krever at forhandlingene skjer på hver enkelt arbeidsplass.

– Dagens rigide lønnssystem er ikke tilpasset kommunens utfordringer og høye ambisjoner. Kommunen sliter med å beholde erfarne ansatte og har brukt millioner på innleide konsulenter. Lokale forhandlinger vil gjøre det lettere å sikre den kompetansen Oslo har behov for – og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Graff.

Oslo er den eneste kommunen der Akademikernes medlemmer ikke får forhandle lokalt.

Roald, Berit / NTB scanpix

Enighet blant andre parter

Samtidig opplyser Unio, YS Kommune og Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) at de har kommet til enighet i lønnsoppgjøret i Oslo.

– Vi har fått gjennomslag for flere viktige krav, samtidig som vi har fått et akseptabelt økonomisk resultat, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

– Vi har fått et økonomisk resultat som er akseptabelt for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i YS-K Oslo, Elisabeth Rasmussen.

Medlemmene får minimum 7.000 kroner mer i lønn, med virkning fra 1. mai i år. Det tilsvarer opp minst 1,75 prosent på lønnstabellen. I tillegg gjennomføres justeringsforhandlinger tilsvarende 0,35 prosent av lønnsmassen. Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet tilsvarende 0,4 prosent av lønnsmassen.

Kommunalt prosjekt for heltidskultur

Heltidskulturen har vært et gjennomgående tema i dette lønnsoppgjøret.

Rasmussen sier de partene har hatt som mål å fremme en heltidskultur i kommunen under årets forhandlinger, og hun er fornøyd med at avtalen speiler dette målet.

Kommunen skal opprette et sentralt prosjekt som partene sammen skal delta i.

– Utprøving av tiltak og virkemidler som kan fremme en heltidskultur vil bli tilknyttet prosjektet, sier Elisabeth Rasmussen.

Pensjon var ifølge Rasmussen også et viktig spørsmål i forhandlingene, men utsettes til neste år.

– Dersom noen av partene krever det kan de pensjonsspørsmål som er forhandlingstema mellom partene i Oslo kommune bringes inn i mellomoppgjøret 2019, sier Rasmussen.

Partene startet forhandlinger 11. april, og fristen for å komme til enighet var satt til 30. april.