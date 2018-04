Natteravnene stopper patruljering i Oslo-bydel etter hendelser

John Roger Lund, sjef for politiets enhet øst i Oslo, sier til Aftenposten at det er to hendelser sist helg som er grunnen til at natteravnen nå slutter å patruljere i Stovner- og Vestli-området.

Litt over klokken 23 fredag 20. april ble det kastet stein og ropt ukvemsord mot natteravnene på Stovner og Vestli fra et 20 tall ungdommer. Det samme gjentok seg lørdag kveld fra 6–7 personer.

Ingen skal ha blitt skadet som følge av hendelsene.

– De følte seg utrygge og vi hadde et møte med dem onsdag kveld. Ut ifra det møtet tok vi en beslutning om at vi ønsket å se an situasjonen før vi gjennoptar vandringen i det området, sier Lund til Aftenposten.

Det var VG som først omtalte saken søndag.

Bjørke Magnus Knutsen / Engh Christine Marie

Lager ny trusselvurdering

Lund sier at de nå kommer til å lage en trusselvurdering for å se an bildet før de sier at det er greit å starte opp igjen vanlig ravningen i området.

– Vi setter inn ekstra politifolk i området for både å hente inn informasjon og skape stabilitet, sier Lund.

Han sier de er avhengig av at natteravnene, som skal jobbe oppsøkende opp mot barn og unge, skal være trygge.

– Vi er 100 prosent avhengig av at deres sikkerhet blir ivaretatt, sier Lund, som sier det er en svært liten gruppe ungdommer som ikke forholder seg til det politiet ønsker de skal gjøre opp mot samfunnsnormen.

Les også: Politiet rykket ut til Vestli i Groruddalen lørdag kveld etter skyting og bråk mellom ungdommer.

Midlertidig timeout

– Det stemmer at vi er blitt enige med politiet om å ta en midlertidig timeout for patruljering i Vestli-området, sier Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene til Aftenposten.

Han vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta før de kan gjenoppta vandringene i området, men sier de er i dialog med politiet om dette.

– Foreløpig er det bare denne helgen vi har måttet innstille der, og nå avventer vi politiets trusselvurdering før vi tar stilling til videre aktivitet, sier Norbom.

Noen var redde for å patruljere

Norbom forteller at de som patruljerte opplevde hendelsen som ubehagelig, men at noen likevel var innstilt på å fortsette.

– Det er nok litt delte meninger blant dem som deltok om de er redde for å fortsette å patruljere der. Men nå er vi enige med politiet om å se på strategien videre. Det er uansett ikke snakk om en permanent innstilling av vandringene.