Det mangler ikke på fett i norske juletradisjoner. Mye av det havner i vasken og forsvinner i avløpsnettet under Oslo. Der blir det et problem.

– Problemet er at det setter seg i rørene og i pumpestasjonene våre, sier Herman Rehfsem.

Han er gruppeleder for avløp og pumpestasjoner i Vann- og avløpsetaten i Oslo. Fett i avløpsrørene er et problem gjennom hele året, men ifølge Rehfsem er det et større problem i desember.

Kloakken, altså alt som renner ned i vasken, sluket eller toalettet, går innom pumpestasjoner, som sørger for å frakte det videre i avløpsnettet under Oslo.

I pumpestasjonene og avløpsrørene stivner fettrestene fra ribba og pinnekjøttet i en gulhvit, seig klump med gammel julekos. Det kan bli så mye julekos at avløpsrørene blir tette.

Dette skal du egentlig gjøre

Å vaske opp etter julemiddagen skal egentlig være mer omstendelig enn mange er klar over. Oslo, Asker og Bærum har laget en egen informasjonsnettside for å få bukt med problemet på fettvett.no.

Kommunene ber deg om å la kasseroller og panner stå til fettet stivner. Deretter skal du skrape det ut og putte det i posen for matavfall.

Før du vasker kasserollen eller pannen skal du bruke tørkepapir for å få ut de siste fettrestene. Frityrolje skal kastes i melkekartonger i restavfallet, eller leveres inn på nærmeste gjenvinningsstasjon dersom det er store mengder.

Koster kommunen penger

Aftenposten har spurt om det finnes målinger som viser omfanget av problemet, men får til svar at det ikke finnes noen slik oversikt. Omfanget av problemet er basert på observasjoner gjort av ansatte i kommunen.

Fettet samler seg langs veggene i avløpsrørene og kan i verste fall tette dem igjen. Ingen Aftenposten har snakket med i Vann- og avløpsetaten kan si nøyaktig hvor mye dette koster, men man antar at det koster kommunen flere millioner kroner i året.

Konsekvensen av et tett avløpsrør, er at kloakken kan renne tilbake dit den kom fra. Et annet problem er rotter. Fettet og andre matrester gjør det mulig for dem å overleve i kloakken.

Videoen under, som er fra 2011, viser en rørinspeksjon gjort av kommunen hvor kameraet ikke kommer frem på grunn av fett.

Ser på kloakken hvilken årstid det er

Selv i enden av avløpsnettet ser de at det nærmer seg jul. Ved Bekkelaget renseanlegget havner kloakken til drøyt 300.000 mennesker i Oslo øst, før den renses og slippes ut i fjorden.

– Det er veldig synlig for oss hvilken del av året vi er i. Julebordsesongen er en periode hvor vi best ser at det er mye fett i avløpet, sier daglig leder Ola Toftdahl.

Problemene med fett er størst for pumpestasjonene og rørene, og ikke i renseanlegget, understreker han. Å helle mye fett i vasken kan også bli et problem for dem som gjør det.

– Det folk sikkert ikke er klar over er at dette har størst negativ effekt jo nærmere huset ditt du kommer. Man tenker at alt det man heller i vasken blir borte uten problemer. Men det kan like gjerne tette seg i din egen vask, sier Toftdahl.

Det gjøres ikke årlige målinger av hvor mye fett det er i kloakken, men problemet kan ses med egne øyne. I det siste synes Toftdahl det har vært en endring, kanskje etter flere holdningskampanjer fra kommunen.

– Vi ser at det kanskje er mindre fett nå enn for fem år siden. Tidligere var det veldig tydelig, du kunne se at alt fettet var borte andre juledag, når folk spiser grønnsakssuppe for å rette opp i dårlig samvittighet. Nå er det ikke fullt så tydelig. Kanskje folk har begynt å skjønne at det er et problem.