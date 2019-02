– Det går skikkelig fort!

I en halvmeter nysnø har Nian (10), Linh (10) og Thai (12) kavet seg til toppen av en av de mange akebakkene i Verdensparken på Furuset i Oslo.

Veien opp tar tid – men farten ned er vel verdt strevet.

– Nå skal vi prøve den største, sier Thai og forsvinner av gårde med snowraceren på slep.

Signe Dons

Kom deg ut-dagen

Etter flere dager med tett snøvær i hovedstaden, tittet solen frem søndag formiddag.

Det inspirerte mange til å delta på Kom deg ut-dagen, Norges nasjonale turdag som arrangeres hver vinter og høst av Den Norske Turistforening (DNT).

I Verdensparken på Furuset i Oslo hadde hundrevis av barn og voksne møtt opp for å ake, stå på ski, kjøre hest og slede og gå natursti.

Signe Dons

– Kortreist naturglede

– I dag venter vi 40.000 mennesker på 175 ulike arrangementer over hele landet, sier Glenn Menkin, leder for aktivitetsavdelingen i DNT Oslo og Omegn.

I hovedstaden arrangeres Kom deg ut-dagen på Furuset, Sognsvann og Bjørndal.

– Mye av formålet med Kom deg ut-dagen er å skape kortreist naturglede, også her – midt i bykjernen, sier Menkin.

Signe Dons

Kl. 13.30 har Menkin allerede talt rundt 700 mennesker her i parken.

– Natur trenger ikke bare å bety lange turer inn i marka. Her får barn og voksne oppleve gleden med snøen rett utenfor døren. Den er ikke bare i veien, sier Menkin.

Signe Dons

Aking er høydepunktet

– Vi tok med både ski og akebrett, men snowraceren fikk bli igjen hjemme, sier Eddie Hansen.

Sammen med sønnen Jonas Williams Hansen (8) har han tatt turen fra Stovner for å få med seg aktivitetene i det strålende ettermiddagsværet.

Hansen synes det skulle vært enda flere slike arrangementer i byen.

– Det er et kjempetilbud. Ungene synes det er gøy å komme hit og base i snøen. Jonas koser seg bare han får være ute, sier Hansen.

Signe Dons

Like i nærheten er Selma Tahar (8) på vei i full fart ned en bratt akebakke. Pappa Mimun på toppen og passer på at ingen skader seg.

– Det er jo bratt! ler han.

Familien bor rett i nærheten av Verdensparken, og deltar på arrangementet for andre år på rad.

– Det er flott å kunne ta med barna ut og leke på denne måten. Det lærer dem å komme seg ut og bruke naturen, sier Tahar.

Signe Dons

Satser på frivillighet

– Det er viktig å vise barn og unge at det går an å kose seg i naturen uten at man trenger å reise langt bort, sier Knut Røli, leder av Alna bydelsutvalg.

Sammen med nestleder Monique Nyberget Hiller er han på Furuset for å få med seg dagens aktiviteter.

– Vi satser stort på frivillighet i bydelen vår, noe som synes godt her i dag, sier Nyberget Hiller.

Menkin i DNT bekrefter at lokalmiljøet spiller en sentral rolle i gjennomføringen av arrangementet.

– I tillegg til speiderne og Furuset bibliotek og aktivitetshus, får vi hjelp av et trettitall frivillige, forteller han.

Signe Dons

Unge ledertalenter var frivillige

Blant dem er Mary-Anne Agwumaro (17) og Medina Konjuhi (17). De hjelper til på Kom deg ut-dagen gjennom Alnaskolen – et opplæringsprogram for unge ledertalenter i regi av Furuset Idrettsforening.

Signe Dons

– Det er veldig sosialt og hyggelig å være med å arrangere, sier Agwumaro.

Jentene har fått ansvar for utlån av akebrett, en post som har holdt dem travle hele dagen.

– Også er det koselig å være omringet av så mange glade barn, legger Konjuhi til.