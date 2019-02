Raymond Johansen: – Useriøst tunnelforslag fra Høyre

Oslo Høyre går til valg på å utrede en ny T-banetunnel langs Ring 2, som alternativ til å bygge en ny tunnel gjennom indre del av sentrum, for å få T-bane flere steder i byen. Det får byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til å reagere kraftig.

– Dette er helt useriøst fra Høyre. Det virker ikke som partiet har skjønt hvorfor vi trenger en ny T-banetunnel, sier han.

Argumentet hans er enkelt:

– Det viktigste er at folk kommer raskt frem. Folk flest skal til sentrum. Med Høyres vinglete vedtak blir det masse unødig bytting på Majorstuen og Tøyen, og den totale reisetiden øker. Det gjør hverdagen vanskeligere for folk i byen vår. Dette er den viktigste grunnen til at et sånt alternativ er blitt lagt bort, sier Johansen.

Fakta: To ulike konsepter Byrådet ønsker en ny T-banetunnel lagt gjennom sentrum, hvor Stortinget stasjon blir det store knutepunktet, og hvor den knyttes til nåværende nett på Tøyen og Majorstuen. Forslaget ble ferdig utredet før jul, og det gir nye stasjoner nederst på Grünerløkka og på Bislett. Kostnaden for en slik løsning ble i 2014 anslått til cirka 17 milliarder kroner. Høyre ønsker å utrede en helt annen løsning. De vil ha T-bane i bue utenfor sentrum, med mulige nye stasjoner på Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og øvre Grünerløkka. Den knyttes til nåværende nett på Carl Berners plass og Majorstuen. Kostnaden er ikke kjent.

Det samme understreket han da byrådet før jul presenterte planene. Den store gevinsten med ny tunnel kommer i ytre bydeler, hvor man på alle linjer kan få avganger hvert femte minutt til sentrum.

– Høyre vil nå endre planer innbyggerne har ventet på i ti år. De stoler mer på egne vurderinger enn rådene fra fagfolk, og svikter alle som bor i Groruddalen, Mortensrud, Lambertseter og Østerås. Gjør vi slik Høyre vil, blir hverdagen vanskeligere for dem som bor utenfor sentrum, sier byrådslederen.

Ønsker utvikling flere steder

Også Høyres forslag vil gi tilsvarende økning i avganger. Men ikke alle avganger vil gå via sentrum. Nettopp det er poenget, påpeker Eirik Lae Solberg, listetopp for Høyre ved høstens valg.

– T-bane langs Ring 2 vil drive utviklingen i de berørte områdene. Det er gammeldags og visjonsløst å legge en ny tunnel nesten parallelt med dagens tunnel. Ved å legge den lenger ut, kan man utvide sentrum og skape nye «byer i byen», i stedet for at alt klumpes sammen langs Karl Johan, sier Solberg.

Et av stedene man da kan få T-banestasjon er ved Ullevål sykehus. Helse Sør-Øst arbeider for tiden med en stor, men omstridt plan om å legge ned sykehuset og utvikle boliger på det store området.

Mener forslaget svarer på bestillingen

For Raymond Johansen er valget enkelt. Arbeidet med ny tunnel er allerede på etterskudd, og Oslo har ikke tid å miste.

– Kjernen i T-baneplanene er å gjøre det raskere og enklere for folk i hele Oslo å reise dit de skal. Det er i realiteten dette Høyre nå forkaster, sier han, og begrunner det slik:

– Med den nye tunnelen bygger vi opp under byutvikling ved en lang rekke T-banestasjoner utover i byen. Hele byen blir dratt med, i stedet for at det blir et sentrumsprosjekt for noen små områder. Det er dette som er å ta hele byen i bruk, mener Johansen.

Høyre mener bystyret aldri har fått anledning til å ta stilling til det helt overordnede spørsmålet om hvilke ulike traseer som skal utredes. Det er ikke Johansen enig i.

– Allerede i 2010 vedtok bystyret at det viktigste var å øke kapasiteten på en måte som kommer hele byen til gode. Ruter har jobbet etter det målet, og har levert et faglig velbegrunnet forslag.

Varsler omkamp hvis de vinner valget

Etter planen skal den nye T-banetunnelen behandles av bystyret i slutten av februar. Men arbeidet med den har et tiårsperspektiv, den vil tidligst kunne stå klar i 2030, er foreløpig siste vurdering fra Ruter.

Dermed er det tid til omkamp. Hvis Høyre vinner valget og får byrådsmakt, vil de arbeide for å få et flertall med seg på en alternativ utredning. De er åpne om at det vil gi forsinkelser.

– Vi må legge til grunn at en slik utredning gjør at alt vil ta et år ekstra. Men vi bygger en ny tunnel for de neste hundre årene, da er det viktigere at vi tar den riktige beslutningen, sier listetopp og gruppeleder Eirik Lae Solberg i Høyre.