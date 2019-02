Da interessen for friluft og sunt uteliv i Kristiania vokste seg sterk på slutten av 1800-tallet, ble det arrangert konkurranser i skøyteløp på isen i Frognerkilen.

Da økt skipstrafikk etter hvert trengte plass til flere og bedre isfrie anløpsmuligheter, ble det bygget opp en helårs idrettsarena på Frogner, rett ved stedet der tennisbanene ligger i dag. Den sto ferdig ved hundreårsskiftet med fotballmuligheter om sommeren og skøyteis om vinteren.

Ukjent fotograf/Oslo Museum

Frogner stadion i to utgaver

Den første Frogner stadion ble raskt Kristianias hovedarena. Der arrangerte man blant annet tre skøyte-VM, Norges første friidrettsstevne og både NM og landskamper i fotball.

Da Frognerparken i 1914 skulle bygges opp til å huse den store jubileumsutstillingen for grunnloven, ble det vedtatt å nedlegge den første Frogner stadion og bygge opp et nytt stadionanlegg rett ved. Det er det anlegget vi kjenner som Frogner stadion i dag.

Den nye stadion ble byens og landets viktigste arena for skøytesporten frem til en ulykksalig brann satte stopper for all videreutvikling. For etter at tribuner, klubbhus og garderobeanlegg brant helt ned i august i 1948, overtok Bislett som byens hovedstadion og sto ferdig ombygd til OL-arena i 1952.

På 1980-tallet førte imidlertid en rekke dårlige vintre med ismangel til at Valle-Hovin kunstisbane ble byens aller nyeste baneanlegg.

Ukjent fotograf/Oslo museum

Det nyeste nye Frogner stadion

I løpet av 1950-tallet fikk Frogner stadion et nytt klubbhus med garderober og tribuner i betong, der tribuneanlegget også gjorde tjeneste for det nybygde Frogner bad. I 1995 ble dette revet og erstattet med dagens jordvoller og trær.

Men selv om storhetstiden definitivt var over, holdt Oslo Skøiteklub i alle år liv i arenatradisjonen med sitt årlige «Oscarløp» på Frogner stadion. Klubben klarte også å gi skøytemuseet et skikkelig løft i 1985.

Heldigvis fikk selve Frogner stadion reise seg igjen som en Fugl Fønix. For i 2009 ble anlegget rehabilitert og utstyrt med en kunstisbane som ble tatt i bruk til NM i hurtigløp i desember 2010. Kunstisbanen står klar også denne uken, til vinterferierende oslobarns skøyteglød og -glede.

Neste Oslo før-spalte handler om Frogner stadions to verdenshelter.