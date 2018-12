Siden oktober har elever ved Kampen skole i Oslo blitt kontaktet av en mann på vei til eller fra skolen til sammen fem ganger. I tillegg skal det samme ha skjedd én gang ved Vålerenga skole.

Senest tirsdag morgen ved 08-tiden tok en fremmed mann kontakt med en jente på 2. trinn ved Kampen skole. Han snakket til henne og inviterte henne hjem på godteri.

Hanne Dannevig Hauge, rektor ved Kampen skole, sier til Aftenposten at de foreløpig ikke vet om det er samme mann som er involvert i alle tilfellene.

Privat

– Det første tilfellet skjedde i oktober. En forelder så at en mann fulgte etter noen jenter og at han snakket med dem. Forelderen reagerte og gikk bort til jentene. Da forsvant mannen raskt. Også ved de andre tilfellene har mannen forsvunnet raskt når det har kommet andre voksne, forteller Hauge.

Foreldre skal stå vakt

Hun ba tirsdag om hjelp fra FAU-leder ved skolen, og en melding til alle foreldre ved Kampen skole ble sendt ut. Onsdag morgen stilte mange foreldre opp som vakter med gule vester langs skoleveien. I tillegg hadde skolen en ekstra ansatt ute.

FAU-leder Hans Kristian Eide sier at foreldre i området naturlig nok er bekymret.

– Det er ikke noe hyggelig og lett å forestille seg det verste. Det har ikke vært vanskelig å få foreldre til å stille opp som vakter rundt skolen, forteller Eide.

Foreldrene vil også stå vakt i området torsdag morgen fra klokken 7.45 og på ettermiddagen når Aktivitetsskolen (AKS) er slutt.

Rektor har bedt foreldre om å følge og hente barna som skal på AKS i romjulen.

Jan Tomas Espedal

Fremmed mann tok jente i hånden

Hendelsene ved Kampen og Vålerenga skole skal ligne på hverandre ved at en fremmed mann tar kontakt med barna, snakker med dem og lokker med for eksempel godteri.

Ved tilfellet som skjedde ved Vålerenga skole i slutten av november, skal en fremmed mann ha tatt en jente i hånden. I en melding, som ble sendt ut til alle foreldre, skriver Nina Liholm, rektor ved Vålerenga, at «Mannen tok jenta i hånden og førte henne bort fra inngangsdøren.

Heldigvis var faren til jenta rett bak og fikk stoppet mannen og snakket med han. Mannen snakket bare engelsk og hadde mørke klær. Faren har ikke sett han i nærmiljøet før.»

Både denne hendelsen og siste hendelse ved Kampen skole er meldt til politiet.

Gir elevene råd om hva de skal gjøre

Hanne Dannevig Hauge sier at hun oppfordrer foreldre til barn som har opplevd å bli kontaktet av en ukjent mann om å gi informasjon både til skolen og politiet.

– Etter hendelsen tirsdag morgen, var en politipatrulje raskt på plass ved skolen. Men mannen hadde forsvunnet. Vi får nå oppfølging fra skolens politikontakt, sier Hauge.

Etter høstens hendelser har Kampen skole gjennomført et opplegg kalt «Trygg skolevei», der de snakker med barna om hva de skal gjøre hvis fremmede voksne tar kontakt med dem på gaten.

– Vi snakker med elevene og gir dem noen knep de kan bruke dersom dette skjer. For eksempel å gå inn i en butikk, gå over veien, eller gå bort til noen andre voksne de ser. Vi forteller også at de ikke behøver å svare når fremmede voksne snakker til dem og for eksempel spør om de vet veien til et sted. Vi sier at voksne heller kan spørre andre voksne.

– Jenta som ble kontaktet tirsdag gjorde alt riktig. Da mannen spurte om hun ville være med hjem og få godteri, ropte hun «nei» og løp rett til Aktivitetsskolen. Det har hun fått ros for, forteller Hauge.

Aftenposten var i kontakt med politiet onsdag kveld. Da kunne ingen kommentere saken.